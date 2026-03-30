AKOM’dan İstanbul’da Aralıksız Devam Eden Yağışlarla İlgili Açıklama

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 15:12

İstanbul günlerdir sağanak yağışa teslim. Yağışlar barajlara can suyu oldu. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 58’e ulaştı. AKOM’dan “İstanbul’da yağışlar devam edecek mi?” sorusuna yanıt geldi. Yapılan açıklamada yağışların etkisini ne zaman azaltacağı da ifade edilirken 'İstanbul'da metrekareye 93 kilogram yağış düştü' denildi.

İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? AKOM'dan açıklama geldi.

İstanbul'da devam eden yağışlarla ilgili AKOM açıklama yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada '27 Mart Cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kg aralığında yağış kaydedilmiştir' denildi.

AKOM'un açıklamasının tamamı şöyle:

'Bugün etkisini biraz daha arttırması beklenen yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülmektedir.

Yağışların bu gece itibari ile etkisini kaybedeceği ancak hafta boyunca aralıklarla İstanbul ve çevresinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'

İstanbul hava durumu: Hava nasıl olacak?

  • 31 Mart Salı günü hava yağmurlu; en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

  • 1 Nisan Çarşamba günü hava yağmurlu; en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

  • 2 Nisan Perşembe günü hava yağmurlu; en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

  • 3 Nisan Cuma günü hava yağmurlu; en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

  • 4 Nisan Cumartesi günü hava hafif yağmurlu; en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
