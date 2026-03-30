AKOM’dan İstanbul’da Aralıksız Devam Eden Yağışlarla İlgili Açıklama

İstanbul'da devam eden yağışlarla ilgili AKOM açıklama yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada '27 Mart Cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kg aralığında yağış kaydedilmiştir' denildi.

AKOM'un açıklamasının tamamı şöyle:

'Bugün etkisini biraz daha arttırması beklenen yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülmektedir.

Yağışların bu gece itibari ile etkisini kaybedeceği ancak hafta boyunca aralıklarla İstanbul ve çevresinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'