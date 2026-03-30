İstanbul'da 3 Gündür Devam Eden Yağmurun Nedeni ABD İran Savaşı mı?

Evet, Körfez ülkelerinin (özellikle Birleşik Arap Emirlikleri) yıllardır kullandığı Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) adı verilen bir teknoloji mevcut. Ancak bu sistem iddia edildiği gibi bir 'mıknatıs' veya 'toplama ağı' değil.

Bu sistem havada hiç bulut yokken yağmur yağdıramaz veya dünyanın başka bir yerindeki nemi kendisine çekemez. Sadece tepedeki bulutun verimini artırabilir.

Savaşlar yerel hava kirliliğine veya toz fırtınalarına neden olabilir, ancak bir bölgenin tüm yağışını başka bir bölgeye (örneğin İran veya Türkiye'ye) 'kaçıracak' kadar büyük bir atmosferik müdahaleye sahip değildir. Atmosferik olaylar jet akıntıları, basınç sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç) ve deniz suyu sıcaklıkları gibi devasa küresel dengelerle yönetilir.