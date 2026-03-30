Haberler
Yaşam
İstanbul'da 3 Gündür Devam Eden Yağmurun Nedeni ABD İran Savaşı mı?

İstanbul'da 3 Gündür Devam Eden Yağmurun Nedeni ABD İran Savaşı mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.03.2026 - 13:04

Türkiye'de birkaç gündür aralıksızlık sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle Marmara çevresinde gerçekleşen yağışlar İstanbul ve çevresinde hayatı olumsuz etkiliyor. Ancak son günlerde ortaya atılan bir komplo teorisine göre bu yağışların sebebi birinci ayına giren ABD İran Savaşı. İddialara göre İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı misillemeler ve İsrail'e yaptığı saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri eskisi gibi 'yağmur toplayamıyor'. Bu da Türkiye'ye yağış olarak geri dönüyor.

3 gündür aralıksız süren yağışlar sosyal medyanın da gündemine geldi.

3 gündür aralıksız süren yağışlar sosyal medyanın da gündemine geldi.

Bazıları bunun normal olmadığına değindi.

Bazıları bunun normal olmadığına değindi.
Bir de teori geldi.

Bir de teori geldi.
Pek çok kişi bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını düşünse de destek verenler de önemli bir kesimi temsil ediyordu.

Hava sahasında savaş olan Arap ülkelerinin artık eskisi gibi bulut tohumlayamadığı iddiaları da ortaya atıldı.

Hava sahasında savaş olan Arap ülkelerinin artık eskisi gibi bulut tohumlayamadığı iddiaları da ortaya atıldı.
Peki "Yağmur Toplama Sistemi" Diye Bir Şey Var mı?

Peki "Yağmur Toplama Sistemi" Diye Bir Şey Var mı?

Evet, Körfez ülkelerinin (özellikle Birleşik Arap Emirlikleri) yıllardır kullandığı Bulut Tohumlama (Cloud Seeding) adı verilen bir teknoloji mevcut. Ancak bu sistem iddia edildiği gibi bir 'mıknatıs' veya 'toplama ağı' değil.

Bu sistem havada hiç bulut yokken yağmur yağdıramaz veya dünyanın başka bir yerindeki nemi kendisine çekemez. Sadece tepedeki bulutun verimini artırabilir.

Savaşlar yerel hava kirliliğine veya toz fırtınalarına neden olabilir, ancak bir bölgenin tüm yağışını başka bir bölgeye (örneğin İran veya Türkiye'ye) 'kaçıracak' kadar büyük bir atmosferik müdahaleye sahip değildir. Atmosferik olaylar jet akıntıları, basınç sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç) ve deniz suyu sıcaklıkları gibi devasa küresel dengelerle yönetilir.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
