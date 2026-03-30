Malta Hükümeti Açıkladı: Ehliyetinden Vazgeçene 25 Bin Euro Para Verilecek

Malta Hükümeti Açıkladı: Ehliyetinden Vazgeçene 25 Bin Euro Para Verilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 12:36

Avrupa’nın en yoğun trafik ağlarından birine sahip olan Malta, otomobil kullanımını azaltmak için tarihin en büyük teşvik paketlerinden birini açıkladı. 'Sürdürülebilir Ulaşım Ehliyet İadesi Programı' kapsamında, ehliyetinden vazgeçen gençlere toplamda 25 bin euro ödeme yapılacak.

Malta Ulaştırma Bakanlığı (Transport Malta), adadaki araç yoğunluğunu dizginlemek ve karbon ayak izini düşürmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.

Malta Ulaştırma Bakanlığı (Transport Malta), adadaki araç yoğunluğunu dizginlemek ve karbon ayak izini düşürmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.

Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle genç nüfusu toplu taşımaya ve alternatif ulaşım araçlarına yönlendirmeyi hedefliyor.

Hükümetin açıkladığı plana göre, teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin B sınıfı ehliyetlerini en az 5 yıl süreyle iade etmeleri gerekiyor. 25 bin euroluk toplam tutar, başvuru sahiplerine tek seferde değil, yıllık 5 bin euro tutarındaki taksitlerle 5 yıl boyunca ödenecek.

Programdan yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması şart koşuluyor.

Programdan yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması şart koşuluyor.

Yaş Sınırı: Yalnızca 18-30 yaş arasındaki bireyler başvurabiliyor.

Deneyim ve İkamet: Başvuru sahibinin en az 1 yıldır ehliyet sahibi olması ve Malta’da minimum 7 yıldır ikamet etmesi gerekiyor.

Küresel Yasak: Ehliyetini iade eden kişi, 5 yıl boyunca sadece Malta'da değil, dünyanın hiçbir yerinde araç kullanamayacağını taahhüt ediyor.

Kuralları ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kuralları ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Programın suistimal edilmesini önlemek amacıyla sıkı denetim mekanizmaları kuruldu. Eğer bir katılımcı, ehliyetini iade edip ödeme almaya başladıktan sonra araç kullanırken yakalanırsa, o güne kadar aldığı tüm ödemeleri iade etmek zorunda kalacak. Ayrıca bu kişilere 5 bin euro tutarında ek bir idari para cezası uygulanacak.

5 yıllık sürenin sonunda ehliyetini geri almak isteyenlerin ise doğrudan trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek; bu kişilerin en az 15 saatlik bir tazeleme sürüş eğitimini tamamlaması zorunlu tutulacak.

Malta hükümeti, 2030 yılına kadar sürmesi planlanan bu proje için toplam 25 milyon euro bütçe ayırdı. Bakanlık yetkilileri, bu bütçeyle her yıl yaklaşık bin gencin trafiğe çıkmaktan vazgeçmesini ve uzun vadede ada trafiğinde kalıcı bir rahatlama sağlanmasını bekliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
