Malta Hükümeti Açıkladı: Ehliyetinden Vazgeçene 25 Bin Euro Para Verilecek

Programın suistimal edilmesini önlemek amacıyla sıkı denetim mekanizmaları kuruldu. Eğer bir katılımcı, ehliyetini iade edip ödeme almaya başladıktan sonra araç kullanırken yakalanırsa, o güne kadar aldığı tüm ödemeleri iade etmek zorunda kalacak. Ayrıca bu kişilere 5 bin euro tutarında ek bir idari para cezası uygulanacak.

5 yıllık sürenin sonunda ehliyetini geri almak isteyenlerin ise doğrudan trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek; bu kişilerin en az 15 saatlik bir tazeleme sürüş eğitimini tamamlaması zorunlu tutulacak.

Malta hükümeti, 2030 yılına kadar sürmesi planlanan bu proje için toplam 25 milyon euro bütçe ayırdı. Bakanlık yetkilileri, bu bütçeyle her yıl yaklaşık bin gencin trafiğe çıkmaktan vazgeçmesini ve uzun vadede ada trafiğinde kalıcı bir rahatlama sağlanmasını bekliyor.