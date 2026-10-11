Akhisar'daki Otobüs Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sapağı Kaçırıp Geri Geri Gitmiş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde bir tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere sabaha karşı yola çıkan yolcuların yolculuğu Akhisar Gişeleri mevkisinde sona erdi. Otobüsün hareket anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, otobüs ve çekicinin şoförleri gözaltına alındı.