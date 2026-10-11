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Akhisar'daki Otobüs Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sapağı Kaçırıp Geri Geri Gitmiş

Akhisar'daki Otobüs Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sapağı Kaçırıp Geri Geri Gitmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 19:06
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde bir tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere sabaha karşı yola çıkan yolcuların yolculuğu Akhisar Gişeleri mevkisinde sona erdi. Otobüsün hareket anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, otobüs ve çekicinin şoförleri gözaltına alındı.

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Görüntülerde büyük ihmal ortaya çıktı.

Otobüs sabah saatlerinde Bursa'dan yola çıkmıştı.

Otobüs sabah saatlerinde Bursa'dan yola çıkmıştı.

Tur otobüsü ile çekicinin şoförleri gözaltına alınırken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. 

Kazada otobüs şoförünün sapağı kaçırdıktan sonra geri geri gittiği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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