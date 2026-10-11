Tur Otobüsü ile Çekici Çarpıştı: 11 Ölü, 27 Yaralı

Manisa Vali Vahdettin Özkan ise yaşanan acı olayın ardından kurallara uyulmasının önemine vurgu yaparak, “Tekrar çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar acı bir şekilde yaşıyoruz. Tüm sürücülerimizin bu kurallara uymasını ve bir refleks haline getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.