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Tur Otobüsü ile Çekici Çarpıştı: 11 Ölü, 27 Yaralı

Tur Otobüsü ile Çekici Çarpıştı: 11 Ölü, 27 Yaralı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
11.10.2026 - 13:32
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Feci kazanın ardından Valilik, İçişleri Bakanlığı ve İl Valisi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

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Kaza, saat 11.11 sıralarında Akhisar otoban girişi yakınında meydana geldi.

Kaza, saat 11.11 sıralarında Akhisar otoban girişi yakınında meydana geldi.

Bursa’dan İzmir istikametine seyir halinde olan tur otobüsü ile bir çekicinin karıştığı kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kazadan etkilenen vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesine dikkat çekilen Manisa Valiliği açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesine dikkat çekilen Manisa Valiliği açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

'Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm kurumların seferber edildiğini belirterek şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm kurumların seferber edildiğini belirterek şunları kaydetti:

'AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.'

Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Manisa Vali Vahdettin Özkan ise yaşanan acı olayın ardından kurallara uyulmasının önemine vurgu yaparak, “Tekrar çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar acı bir şekilde yaşıyoruz. Tüm sürücülerimizin bu kurallara uymasını ve bir refleks haline getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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