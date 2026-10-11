Tur Otobüsü ile Çekici Çarpıştı: 11 Ölü, 27 Yaralı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Feci kazanın ardından Valilik, İçişleri Bakanlığı ve İl Valisi'nden peş peşe açıklamalar geldi.
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Kaza, saat 11.11 sıralarında Akhisar otoban girişi yakınında meydana geldi.
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Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesine dikkat çekilen Manisa Valiliği açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm kurumların seferber edildiğini belirterek şunları kaydetti:
Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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