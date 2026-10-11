Çiftçiden Doktora, Bakkaldan Şirkete: Herkes E-Tebligat Sistemine Giriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik tebligat (e-Tebligat) sisteminin kapsamını genişleterek neredeyse tüm vergi mükelleflerini zorunlu kapsama aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte kağıt ortamındaki bildirim dönemi resmen sona eriyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi bildirimlerinde dijital dönüşümü tamamlayacak dev bir adıma imza attı.
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Bakanlık tebliğinde zorunluluk kapsamına giren mükellefler şu şekilde sıralandı:
Düzenleme öncesinde e-Tebligat sistemine henüz girmemiş olan mükellefler için geçiş süresi belirlendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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