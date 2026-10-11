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Çiftçiden Doktora, Bakkaldan Şirkete: Herkes E-Tebligat Sistemine Giriyor

Çiftçiden Doktora, Bakkaldan Şirkete: Herkes E-Tebligat Sistemine Giriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik tebligat (e-Tebligat) sisteminin kapsamını genişleterek neredeyse tüm vergi mükelleflerini zorunlu kapsama aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte kağıt ortamındaki bildirim dönemi resmen sona eriyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi bildirimlerinde dijital dönüşümü tamamlayacak dev bir adıma imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi bildirimlerinde dijital dönüşümü tamamlayacak dev bir adıma imza attı.

Resmi Gazete'nin 11 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan tebliğ ile az sayıda istisna dışında kalan neredeyse bütün vergi mükellefleri elektronik tebligat sistemine dâhil edildi. Yeni düzenleme; bakkaldan doktora, şirketlerden tarımsal kazanç elde edenlere ve hayvan besicilerine kadar geniş bir kesimi kapsıyor.

Yayımlanan tebliğe göre, vergi dairelerince düzenlenen bildirim ve tebligatlar artık fiziki kağıt yerine doğrudan dijital ortam üzerinden iletilecek. Karar; ticaret, tarım ve serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen tüm mükelleflerin e-Tebligat sistemini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Bakanlık tebliğinde zorunluluk kapsamına giren mükellefler şu şekilde sıralandı:

Bakanlık tebliğinde zorunluluk kapsamına giren mükellefler şu şekilde sıralandı:

  • Kurumlar vergisi mükellefleri,

  • Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,

  • Kollektif ve adi komandit şirketler,

  • 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan (motorlu taşıtlar vb.) kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler.

Düzenleme öncesinde e-Tebligat sistemine henüz girmemiş olan mükellefler için geçiş süresi belirlendi.

Düzenleme öncesinde e-Tebligat sistemine henüz girmemiş olan mükellefler için geçiş süresi belirlendi.

Tebliğ hükümlerine göre, kapsama giren mükelleflerin tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna (Kasım 2026 sonuna) kadar başvuru ve aktivasyon işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Mükellefler sisteme vergi daireleri aracılığıyla başvurabileceği gibi işlemleri dijital kanallardan da kolayca gerçekleştirebilecek:

  • Dijital Vergi Dairesi Üzerinden: Dijital Vergi Dairesi şifresi bulunan gerçek ve tüzel kişiler; T.C. Kimlik No, Vergi No veya Kullanıcı Kodu ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Dijital ortamdaki başvurularda e-posta veya SMS doğrulaması yapılarak e-Tebligat aktivasyonu tamamlanacak.

  • e-Devlet Kapısı Üzerinden: Dijital Vergi Dairesi şifresi olmayan gerçek kişiler, e-Devlet şifreleriyle doğrudan sisteme erişebilecek veya e-Devlet üzerinden üretecekleri şifrelerle tebligatlarını takip edebilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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