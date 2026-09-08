Ünlü Akademisyen Açıkladı: Türkiye'nin En Kıskanç Şehirleri Belli Oldu

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı sıralamaya göre Türkiye'nin en kıskanç ili Muş oldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Muş'u sırasıyla Şırnak ve Şanlıurfa takip etti.

Sonuçların paylaşılmasının ardından binlerce kullanıcı kendi ilinin listede nerede olduğunu merak ederek gönderinin altına yorum bıraktı. Kimi kullanıcılar sonucu bölgesel kültürel yapıyla açıklarken kimi kullanıcılar ise anketin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.

Yine de paylaşım kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.