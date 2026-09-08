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Ünlü Akademisyen Açıkladı: Türkiye'nin En Kıskanç Şehirleri Belli Oldu

Ünlü Akademisyen Açıkladı: Türkiye'nin En Kıskanç Şehirleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 07:16 Son Güncelleme: 08.09.2026 - 09:30
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Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri kıskançlık oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı geniş katılımlı ankette, Türkiye'nin en kıskanç ve en az kıskanç illeri sıralandı. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz binlerce kullanıcı kendi şehrini listede aradı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dc_Z_90yNVr/
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Türkiye'nin en kıskanç ili Muş çıktı, sıralamada Doğu ve Güneydoğu illeri zirveyi paylaştı.

Türkiye'nin en kıskanç ili Muş çıktı, sıralamada Doğu ve Güneydoğu illeri zirveyi paylaştı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı sıralamaya göre Türkiye'nin en kıskanç ili Muş oldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Muş'u sırasıyla Şırnak ve Şanlıurfa takip etti.

Sonuçların paylaşılmasının ardından binlerce kullanıcı kendi ilinin listede nerede olduğunu merak ederek gönderinin altına yorum bıraktı. Kimi kullanıcılar sonucu bölgesel kültürel yapıyla açıklarken kimi kullanıcılar ise anketin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.

Yine de paylaşım kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Ancak listenin geri kalanında da sürpriz isimler vardı: Şırnak ikinci, Şanlıurfa ise üçüncü sırada yer aldı.

Ancak listenin geri kalanında da sürpriz isimler vardı: Şırnak ikinci, Şanlıurfa ise üçüncü sırada yer aldı.

Kıskançlık sıralamasının ikinci basamağında Şırnak, üçüncü basamağında ise Şanlıurfa yer aldı. Özkara'nın paylaşımına göre bu üç il, ankete katılanların verdiği yanıtlarda açık ara öne çıktı.

İşin ilginç tarafı ise listenin diğer ucundaydı. Ankete göre Türkiye'nin en az kıskanç ili Rize oldu; onu Burdur ve Çanakkale izledi. Yani bu haberin kapak fotoğrafında gördüğünüz sisli yeşil tepeler ve Karadeniz kıyısı, tam da en 'sakin' ilan edilen şehre ait.

Anketin bilimsel bir çalışma olmaktan çok sosyal medya ölçekli bir gözlem olduğu belirtilse de sonuçlar, kullanıcıların kendi şehirleri üzerinden şakalaşmasına neden oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı video:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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