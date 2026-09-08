Ünlü Akademisyen Açıkladı: Türkiye'nin En Kıskanç Şehirleri Belli Oldu
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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dc_Z_90yNVr/
Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri kıskançlık oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı geniş katılımlı ankette, Türkiye'nin en kıskanç ve en az kıskanç illeri sıralandı. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz binlerce kullanıcı kendi şehrini listede aradı.
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Türkiye'nin en kıskanç ili Muş çıktı, sıralamada Doğu ve Güneydoğu illeri zirveyi paylaştı.
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Ancak listenin geri kalanında da sürpriz isimler vardı: Şırnak ikinci, Şanlıurfa ise üçüncü sırada yer aldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı video:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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