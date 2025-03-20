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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Dosyasıyla İlgili Önemli Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Dosyasıyla İlgili Önemli Açıklama

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.03.2025 - 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasına yönelik gündem devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada 'Dosyayla ilgili bilgimiz yok' dedi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Detaylar içeriğimizde 👇

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyıyla ilgili yankılar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyıyla ilgili yankılar sürüyor.

İmamoğlu bugün son yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

'Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir. 

Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. 

Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız. 

Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir.

Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. 

Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Dosyayla ilgili bilgimiz yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Dosyayla ilgili bilgimiz yok" dedi.

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

'Hiçbirimiz dosyaya ilişkin bilgiye sahip değiliz. İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz.

Süreç başladığı andan itibaren Sayın Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız tarafından ve partimiz tarafından CHP'ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Yapay zekaya sorsak, CHP'ye şu anda Özgür Özel'in ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. CHP'ye muhalefet partisi olarak siyaset-yargı, demokratik kültür-yargı ilişkilerinde yapay zekanın öğreteceği çok şey vardır.'

Özgür Özel'e darbe yanıtı...

Özgür Özel'e darbe yanıtı...

'Bizim adımız, Cumhurbaşkanımızın adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin zıddına yazılır. Darbe ve darbecilik yazıldığında karşısında CHP diye sonuç verirdi. Özgür Özel'in bize darbecilik iddiasında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir sözü vardır. Sayın Özgür Özel işbaşına geldiğinde, normalleşme süreci başladığında umutlanmıştık ama umudumuz boşa çıkmıştır. Sayın Özgür Özel sivil darbe nedir, darbe girişimi nedir, siyasi organizasyonlar darbe nasıl destek verir diye ararsa, en sağlam literatür CHP'de bulunur.

15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili dip dalganın göstergesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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