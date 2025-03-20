AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Dosyasıyla İlgili Önemli Açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu Dosyasıyla İlgili Önemli Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasına yönelik gündem devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada 'Dosyayla ilgili bilgimiz yok' dedi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Detaylar içeriğimizde 👇
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyıyla ilgili yankılar sürüyor.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Dosyayla ilgili bilgimiz yok" dedi.
Özgür Özel'e darbe yanıtı...
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