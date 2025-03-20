Ekrem İmamoğlu’nun Annesi Hava İmamoğlu’nun Gözyaşları: “Oğluma ‘Girme Bu İşe’ Dedim”
Ekrem İmamoğlu’nun Annesi Hava İmamoğlu’nun Gözyaşları: “Oğluma ‘Girme Bu İşe’ Dedim”
Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun videosu paylaşıldı. Oğlu Ekrem İmamoğlu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün” dedi.
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Dün sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun oğlu hakkında konuştuğu bir video Ekrem İmamoğlu'nun hesabından paylaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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