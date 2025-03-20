Ekrem İmamoğlu’nun Annesi Hava İmamoğlu’nun Gözyaşları: “Oğluma ‘Girme Bu İşe’ Dedim”

Oğlu Ekrem İmamoğlu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Hava İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün. Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmiyorum. Oğluma baştan dedim, girme bu işe” dedi.