AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklaması Dikkat Çekti! Kulislerde Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi
AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklaması Dikkat Çekti! Kulislerde Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen sene yaptığı açıklama 2024 yılı için asgari ücrete ara zam yapılmayacağını ifade etmişti.
Birçok kalemde yaşanan fiyat artışları ise emekliye seyyanen asgari ücrete ise ara zam iddialarını gündeme getirdi.
Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.
Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de yazısında kulis bilgilerine değindi.
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Gökçe, yazısında şu ifadelere yer verdi 👇
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