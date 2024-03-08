AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklaması Dikkat Çekti! Kulislerde Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi

'Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak.'

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