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AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklaması Dikkat Çekti! Kulislerde Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi

AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklaması Dikkat Çekti! Kulislerde Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.03.2024 - 09:47

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçim öncesinde emeklilere seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam beklentisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen sene yaptığı açıklama 2024 yılı için asgari ücrete ara zam yapılmayacağını ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen sene yaptığı açıklama 2024 yılı için asgari ücrete ara zam yapılmayacağını ifade etmişti.

Birçok kalemde yaşanan fiyat artışları ise emekliye seyyanen asgari ücrete ise ara zam iddialarını gündeme getirdi.

Birçok kalemde yaşanan fiyat artışları ise emekliye seyyanen asgari ücrete ise ara zam iddialarını gündeme getirdi.

Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de yazısında kulis bilgilerine değindi.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe de yazısında kulis bilgilerine değindi.
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Gökçe, yazısında şu ifadelere yer verdi 👇

Gökçe, yazısında şu ifadelere yer verdi 👇

'Hatırlanacağı üzere 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de asgari ücrete iki kez zam yapıldı. Hatta yıl sonundaki zam görece yüksek tutularak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak işçiler yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde yani ilk iki ayın sonunda ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridi. Yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak.'

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Selver.1994.06

Ara zam yapsanız ne yapmasanız ne kimsede alım gücü yok fiyatlar fırlamış gitmiş ekonomiyi mahvettiniz doları uçurdunuz her türlü adaletsizliğe göz yumdunuz ... Devamını Gör

tom lee jones

İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi: Müftülük onay verdi Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü’ne gönderdiği yazıyla, "Üsküdar Ortaoku... Devamını Gör

Mesut Mutlu Bahtiyar

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barbarian

yeter laynnnn maaşa zam bu işin çözümü değil. İşe ilk başladığımda maaşım 3 asgari ücretti 15 yıl ve 5 terfi sonunda olması gereken yer asgari ücretin 8 katı... Devamını Gör