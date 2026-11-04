Airfryer'da Yangın Çıkarabilen ve Cihazı Bozan 5 Yiyecek
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Airfryer'lar, kızartmayı çok daha az yağla yapmaları ve fırına göre daha az enerji harcamalarıyla mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak bazı yiyecekleri bu cihaza koymak, yangın riskine ya da cihazın kalıcı olarak bozulmasına yol açabiliyor.
İngiliz basınında yer alan uyarılara göre listede soslu makarnadan patlamış mısıra kadar sık tükettiğimiz yiyecekler var. İşte airfryer'a hiç girmemesi gereken 5 yiyecek...
Bol soslu yemekler cihazın içine sıçrıyor
Patlamış mısır cihazı yakabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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