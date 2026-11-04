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Airfryer'da Yangın Çıkarabilen ve Cihazı Bozan 5 Yiyecek

Airfryer'da Yangın Çıkarabilen ve Cihazı Bozan 5 Yiyecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 11:22
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Airfryer'lar, kızartmayı çok daha az yağla yapmaları ve fırına göre daha az enerji harcamalarıyla mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak bazı yiyecekleri bu cihaza koymak, yangın riskine ya da cihazın kalıcı olarak bozulmasına yol açabiliyor.

İngiliz basınında yer alan uyarılara göre listede soslu makarnadan patlamış mısıra kadar sık tükettiğimiz yiyecekler var. İşte airfryer'a hiç girmemesi gereken 5 yiyecek...

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Bol soslu yemekler cihazın içine sıçrıyor

Tabakta rendelenmiş peynirli bolonez soslu spagetti

Airfryer aslında içi yağla dolu bir fritöz değil. Fanlı fırın gibi çalışıyor: sıcak havayı yiyeceğin etrafında hızla döndürüyor ve dış yüzeyi, Maillard reaksiyonu denen kimyasal süreçle kızartıp çıtırlaştırıyor.

Bu yüzden soslu makarna gibi bol soslu yemekler listenin başında geliyor. Hızla dönen sıcak hava sıvıyı cihazın içine sıçratıyor. Bu hem tehlikeli hem de temizlemesi zor bir dağınıklık yaratıyor. Bu tür yemekler için ocak ya da yavaş pişirici çok daha uygun.

İkinci sırada sulu hamura bulanmış yiyecekler var. Sepette kızgın yağ olmadığı için hamur yiyeceğin üzerinde tutunmadan aşağı damlıyor ve dipte biriken bu hamur cihaza zarar verebiliyor. Benzer bir çıtırlık isteyenler, un ve baharattan oluşan kuru bir kaplama deneyebilir.

Patlamış mısır cihazı yakabilir

Koyu zemin üzerinde patlamış mısırlar

Film gecesi için mısırı airfryer'da patlatmak cazip görünse de büyük bir hata. Çoğu cihaz, mısır tanelerini patlatacak sıcaklığa ulaşamıyor. Daha da önemlisi, taneler ısıtıcı elemana sıkışabiliyor ve bu da kısa devreye, hatta yangına yol açabiliyor.

Brokoli de airfryer'da kuruyabiliyor, sert ve acımsı bir tada bürünebiliyor. Daha lezzetli ve çıtır bir sonuç için fırında pişirmek öneriliyor.

Son olarak makarna ve pirinç bu cihazda pişmiyor, çünkü ikisinin de önce suda haşlanması gerekiyor. Ancak hazır bir fırın makarnasını fırına dayanıklı bir kaba koyup üstünü kızartmak ya da mikrodalgaya gerek kalmadan ısıtmak için airfryer kullanılabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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