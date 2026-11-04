Airfryer'da Yangın Çıkarabilen ve Cihazı Bozan 5 Yiyecek

Airfryer'lar, kızartmayı çok daha az yağla yapmaları ve fırına göre daha az enerji harcamalarıyla mutfakların vazgeçilmezi oldu. Ancak bazı yiyecekleri bu cihaza koymak, yangın riskine ya da cihazın kalıcı olarak bozulmasına yol açabiliyor.

İngiliz basınında yer alan uyarılara göre listede soslu makarnadan patlamış mısıra kadar sık tükettiğimiz yiyecekler var. İşte airfryer'a hiç girmemesi gereken 5 yiyecek...

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