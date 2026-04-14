Aile Arasında’nın Yeni Filmi İçin Okuma Provasından Görüntüler Viral Oldu!

Gülse Birsel’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturacak. İlk filmin oyuncuları olan Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Su Kutlu, Fatih Artman, Derya Karadaş, Erdal Özyağcılar, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Ünal Yeter, Erdal Cindoruk ve Devrim Yakut yeni filmde de rol alacak. Aynı zamanda okuma provasından paylaşılan görüntülerle birlikte Kızılcık Şerbeti’yle tanıdığımız Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in ve Yavuz Günal’ın da kadroda olduğu ortaya çıktı. Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk çekimleri nedeniyle okuma provasına katılamadı.

Peki ya 2 Aile Arasında ne zaman yayınlanacak?

Henüz 2 Aile Arasında filminin vizyon tarihi netleşmedi. Okuma provası gerçekleşen projenin yakında sinemalarda olacağı duyuruldu.