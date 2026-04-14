article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Aile Arasında’nın Yeni Filmi İçin Okuma Provasından Görüntüler Viral Oldu!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.04.2026 - 12:06 Son Güncelleme: 14.04.2026 - 12:07

Gülse Birsel’in yazdığı Aile Arasında filmi yayınlandığı dönemden bu yana hala popülerliğini koruyor. Özellikle son dönemlerde Aile Arasında filmi yeniden sosyal medyada gündeme gelmeye başlamış, özellikle TikTok platformunda filmden kesitler milyonlarca etkileşim almıştı. Hal böyle olunca filmin ikincisi için hazırlıkların başladığı duyurulmuştu. Şimdiyse okuma parovası gerçekleşti ve o anlar paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aile Arasında
Film

Aile Arasında

Kızılcık Şerbeti
Dizi

Kızılcık Şerbeti

Erdal Özyağcılar
Oyuncu

Erdal Özyağcılar

Şevket Çoruh
Oyuncu

Şevket Çoruh

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
2 Aile Arasında filmi için ünlü oyuncular yeniden bir araya geldi.

Gülse Birsel’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturacak. İlk filmin oyuncuları olan Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Su Kutlu, Fatih Artman, Derya Karadaş, Erdal Özyağcılar, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Ünal Yeter, Erdal Cindoruk ve Devrim Yakut yeni filmde de rol alacak. Aynı zamanda okuma provasından paylaşılan görüntülerle birlikte Kızılcık Şerbeti’yle tanıdığımız Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in ve Yavuz Günal’ın da kadroda olduğu ortaya çıktı. Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk çekimleri nedeniyle okuma provasına katılamadı.

Peki ya 2 Aile Arasında ne zaman yayınlanacak?

Henüz 2 Aile Arasında filminin vizyon tarihi netleşmedi. Okuma provası gerçekleşen projenin yakında sinemalarda olacağı duyuruldu.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın