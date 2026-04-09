Ahsen Eroğlu Kimdir? Ahsen Eroğlu Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yer aldığı dizi ve filmlerle tanınan oyuncu, ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan isimlerden oldu. 

İşte Ahsen Eroğlu’nun hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

Ahsen Eroğlu Kimdir?

Son yıllarda hem televizyon hem de dijital platform projeleriyle adından sıkça söz ettiren Ahsen Eroğlu, doğal oyunculuğu ve enerjisiyle dikkat çeken genç kuşak oyuncular arasında yer alıyor.

Özellikle “Menajerimi Ara” dizisindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Eroğlu, kısa sürede sektörün aranan yüzlerinden biri haline geldi. Oyunculuk eğitimini aldıktan sonra kariyerine adım atan Eroğlu, farklı türlerdeki projelerde yer alarak kendini geliştirmeye devam etti.-

Ahsen Eroğlu Kaç Yaşında ve Nereli?

27 Ekim 1994 doğumlu olan Ahsen Eroğlu, Tekirdağ Çorlu’da dünyaya geldi.

2026 itibarıyla 31 yaşında olan oyuncunun boyunun yaklaşık 1.68 cm olduğu biliniyor.

Ahsen Eroğlu Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Televizyon Dizileri

2015: Bir Modern Habil Kabil Hikayesi (Zehra)

2015–2016: Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Meleki Hatun)

2016–2017: Anne (Duru Güneş)

2017–2018: Kızlarım İçin (Suna)

2018–2019: İstanbullu Gelin (Yaz Deniz Boran)

2019: Kuzgun (Kumru Cebeci)

2020–2021: Menajerimi Ara (Dicle Ertem)

2024–2025: Deha (Esme)

2025–2026: Rüya Gibi (Çiğdem) 

Dijital Platform Dizileri 

2022: Erşan Kuneri (Netflix - Şermin İkinci)

2024: Kübra (Netflix - Gülcan)

2024: Karşılaşmalar (Exxen - Meltem) 

Sinema ve Kısa Filmler

2018: Titanyum (Kısa Film)

2018: Zomerbroeders (Kısa Film)

2019: Aylin (Kısa Film - Aylin)

2020: Last Hours of Eve (Kısa Film)

2021: Sardunya (Sinema Filmi - Gizem)

2023: Merve Kült (Netflix Filmi - Merve Kült)

2023: Do Not Disturb (Netflix Filmi - Suhal)

2023: İstanbul Üçlemesi: Meze (Kısa Film - Yağmur)

2023: Başlangıçlar (Sinema Filmi - Defne)

Ahsen Eroğlu Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre Ahsen Eroğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

Soruşturmanın detayları henüz netleşmemişken, resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
