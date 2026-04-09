Emir Can İğrek Kimdir? Emir Can İğrek Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2026 - 09:16

Şarkıcı Emir Can İğrek, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

 Peki Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi şarkılarıyla tanınıyor? İşte tüm detaylar.

Emir Can İğrek Kimdir?

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, güçlü söz yazarlığı ve kendine has müzikal tarzıyla Türk pop müziğinde kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Duygusal ve hikaye anlatıcılığı yüksek şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan İğrek, özellikle içten ve samimi tarzıyla öne çıkıyor. Müzik kariyerine üniversite yıllarında başlayan başarılı isim, kısa sürede üretkenliği ve sahne performanslarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Emir Can İğrek Kaç Yaşında ve Nereli?

2 Nisan 1993 doğumlu olan Emir Can İğrek, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi.

2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan şarkıcı, eğitim hayatının bir bölümünü İstanbul’da sürdürdü.

Boyunun ise yaklaşık 1.83 cm olduğu biliniyor.

Emir Can İğrek Şarkıları

Emir Can İğrek, kısa sürede listeleri altüst eden birçok hit parçaya imza attı. Özellikle:

  • “Nalan”

  • “Kor”

  • “Ali Cabbar”

  • “Dargın”

  • “Felfena”

gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, hem dijital platformlarda hem de konserlerinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Emir Can İğrek Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre Emir Can İğrek hakkında da gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

Soruşturmanın detayları henüz netleşmemişken, konuya ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Gözaltına alınan diğer isimler; Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler olarak kayda geçti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
