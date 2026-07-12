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Ahbap Başkanı ve Şarkıcı Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?

Ahbap Başkanı ve Şarkıcı Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 15:59
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Haluk Levent hakkında çıkan gözaltı kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ahbap Derneği Başkanı olarak görev yapan ünlü sanatçının neden gözaltına alındığı ve soruşturmanın hangi gerekçeyle başlatıldığı merak konusu oldu. Peki, Haluk Levent neden gözaltına alındı? İşte soruşturmaya ilişkin bilinen tüm detaylar...

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Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?

Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?

Yakın geçmişte karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle İcra Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan ve çek hesabı açması yasaklanan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 12 Temmuz 2026 itibarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı sıfatıyla Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Burak Doğan'ın paylaşımına göre Levent, Dernekler kanununa muhalefet,Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

örgüt üyeliği suçlarından gözaltına alındı.

Başsavcılık soruşturma ve gözaltı sürecinin nedenini açıkladı:

Başsavcılık soruşturma ve gözaltı sürecinin nedenini açıkladı:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu “Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına” dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. 

Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde; Derneğin kurucu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kayanın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı, 

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kayanın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı, Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.'

Ahbap Derneği Nedir? Olayı Ne?

Ahbap Derneği Nedir? Olayı Ne?

Ahbap Derneği, 2017 yılında müzisyen Haluk Levent tarafından kurulan ve Türkiye genelinde geniş bir gönüllü ağıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Temel amacı; ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım sağlamak, burs, insani yardım, sağlık desteği vermek ve özellikle deprem, sel, yangın gibi olağanüstü doğal afetlerde arama-kurtarma ve acil yardım koordinasyonunu yürütmektir. Toplumda şeffaflık ve yardımlaşma bilincini artırmayı hedefleyen Ahbap, özellikle son yıllardaki büyük afetlerde üstlendiği kritik rollerle kamuoyunda çok büyük bir güven ve görünürlük kazanmıştır.

12 Temmuz 2026 Soruşturması ve Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik resmi bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında, derneğin genel başkanı sıfatıyla Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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