Ahbap Başkanı ve Şarkıcı Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?
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Haluk Levent hakkında çıkan gözaltı kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ahbap Derneği Başkanı olarak görev yapan ünlü sanatçının neden gözaltına alındığı ve soruşturmanın hangi gerekçeyle başlatıldığı merak konusu oldu. Peki, Haluk Levent neden gözaltına alındı? İşte soruşturmaya ilişkin bilinen tüm detaylar...
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Haluk Levent Neden Gözaltına Alındı?
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Başsavcılık soruşturma ve gözaltı sürecinin nedenini açıkladı:
Ahbap Derneği Nedir? Olayı Ne?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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