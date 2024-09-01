Ağustos’un Bıraktığı Hasarları Mizahi Bir Dille Anlatan Twitter Kullanıcılarının Eğlenceli Paylaşımları
Ağustos’un Bıraktığı Hasarları Mizahi Bir Dille Anlatan Twitter Kullanıcılarının Eğlenceli Paylaşımları
Ağustos ayı bitti ama yazcıların gözü arkada kaldı. Sonbaharı ve kışı sevmeyenler gelecek yaz için şimdiden bekleyişe geçti. Peki Ağustos ayı Twitter kullanıcıları için nasıl geçti? Yaz sonu hüznü Twitter'da epey ses getirdi. İşte Ağustos'ta yaşananlar ve Twitter kullanıcılarının komik paylaşımları...
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Ağustos bitti, şimdi yaşanmışlıkları sindirme zamanı.
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Bu ay kaçımıza iyi geldi ki?
Dur daha 5 ay var.
Herkese kötü geçmedi tabii.
Kah uyuduk, kah uzandık.
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