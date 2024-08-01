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Temmuz'un Uzunluğunda Kafayı Sıyırma Derecesine Gelenlerin Güldüren İsyanı

Temmuz'un Uzunluğunda Kafayı Sıyırma Derecesine Gelenlerin Güldüren İsyanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 16:20

Temmuz ayı sanki biraz uzun mu sürdü? Ha bitti ha bitecek derken bir de 31 Temmuz çıkmasın mı! Temmuz ayında yaşadıklarını attıkları tweetlerle gösteren kullanıcılar, ağlanacak halimize güldürmeyi başardı.

Gelin Temmuz 'dump'larına bir bakalım.

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Çok garip bir doğa olayı gerçekleşti ve 3 aydır süren Temmuz sonunda bitti!

Çok garip bir doğa olayı gerçekleşti ve 3 aydır süren Temmuz sonunda bitti!
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Peki Temmuz nasıl mı geçti?

Peki Temmuz nasıl mı geçti?
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Ha şöyle, ha böyle...

Ha şöyle, ha böyle...
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Hani hepimiz evde yatıyorduk? Hani paramız yoktu?

Hani hepimiz evde yatıyorduk? Hani paramız yoktu?
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Bizde son durum ortalama şöyle;

Bizde son durum ortalama şöyle;
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Geriye daha 6 ay var ya.

Geriye daha 6 ay var ya.
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Kah mutfakta kah oturma odasında...

Kah mutfakta kah oturma odasında...
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Ağustos, mucizelerle gel!

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