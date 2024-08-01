Temmuz'un Uzunluğunda Kafayı Sıyırma Derecesine Gelenlerin Güldüren İsyanı

Temmuz ayı sanki biraz uzun mu sürdü? Ha bitti ha bitecek derken bir de 31 Temmuz çıkmasın mı! Temmuz ayında yaşadıklarını attıkları tweetlerle gösteren kullanıcılar, ağlanacak halimize güldürmeyi başardı.

Gelin Temmuz 'dump'larına bir bakalım.