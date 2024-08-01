En Çekici İdeal Boy Nedir? İşte Kadın ve Erkek Arasında Olması Gereken İdeal Boy Farkı!
En Çekici İdeal Boy Nedir? İşte Kadın ve Erkek Arasında Olması Gereken İdeal Boy Farkı!
Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36092...
Kadın ve erkek ilişkilerinde boy önemli bir kriter midir? Gelin, öğrenelim! Yapılan araştırmalara göre, kadınlar uzun ve kısa vadeli ilişkileri için aynı boy kriterlerine sahip. Fakat erkekler ilişkinin bağlamına göre farklı boylardaki kadınları tercih ediyor.
İşte, detaylar...
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Kadın ve erkeklerde en çekici ideal boy nedir?
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Katılımcılar "Erkek-daha uzun normunu" taklit ettiler!
Türkiye'de kadınlar için ideal boy 1.58, Hollanda'da ise 1.67'dir.
Tam da bu noktada dikkat çeken bir bilgi ortaya çıkıyor: En uzun olan her zaman en çekici değildir! Çünkü kadınlar kendi boylarına göre eş seçimi yapıyor.
Şimdi Ege ve Arda ile tanışın! Ege, 1.80 boyunda. Arda ise 1.90 boyunda.
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Peki, kadın ile erkek arasındaki ideal boy farkı kaç santimetre?
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