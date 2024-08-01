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En Çekici İdeal Boy Nedir? İşte Kadın ve Erkek Arasında Olması Gereken İdeal Boy Farkı!

En Çekici İdeal Boy Nedir? İşte Kadın ve Erkek Arasında Olması Gereken İdeal Boy Farkı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 12:14

Kadın ve erkek ilişkilerinde boy önemli bir kriter midir? Gelin, öğrenelim! Yapılan araştırmalara göre, kadınlar uzun ve kısa vadeli ilişkileri için aynı boy kriterlerine sahip. Fakat erkekler ilişkinin bağlamına göre farklı boylardaki kadınları tercih ediyor. 

İşte, detaylar...  

Kaynak

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36092...
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Kadın ve erkeklerde en çekici ideal boy nedir?

Kadın ve erkeklerde en çekici ideal boy nedir?

Kanada, Küba, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 500'den fazla kadın ve erkek katılımcının dahil olduğu araştırmada, 15-77 yaş aralığındaki kişilerin eş tercihlerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 

Çalışma esnasıda önce katılımcıların boyları ölçüldü daha sonra metrik endeksler içeren grafik uyaranlar kullanarak eş tercihleri incelendi. 

Pisanski, Fernandez-Alonso, Díaz-Simón, Oleszkiewicz, Sardinas, Pellegrino, Estevez, Mora, Luckett ve Feinberg'in dikkat çeken araştırma ise, PubMed'de yayımlandı.

Katılımcılar "Erkek-daha uzun normunu" taklit ettiler!

Katılımcılar "Erkek-daha uzun normunu" taklit ettiler!

Boy tercihleri, erkekler için ilişki bağlamına göre değişirken kadınlar için değişmedi. Daha uzun boylu erkekler, uzun vadeli ilişkilere göre kısa vadeli ilişkilerde nispeten daha kısa kadınları tercih etti.

Gelin şimdi de araştırmaya göre kültüre göre farklılık gösteren ideal kadın ve erkek boylarına göz atalım. 👇

Türkiye'de kadınlar için ideal boy 1.58, Hollanda'da ise 1.67'dir.

Türkiye'de kadınlar için ideal boy 1.58, Hollanda'da ise 1.67'dir.

Benzer bir şekilde erkekler için de ideal boy kültüre ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Tam da bu noktada Türkiye'de erkekler için ideal boy 1.78, Hollanda'da ise 1.86'dır.

Tam da bu noktada dikkat çeken bir bilgi ortaya çıkıyor: En uzun olan her zaman en çekici değildir! Çünkü kadınlar kendi boylarına göre eş seçimi yapıyor.

Tam da bu noktada dikkat çeken bir bilgi ortaya çıkıyor: En uzun olan her zaman en çekici değildir! Çünkü kadınlar kendi boylarına göre eş seçimi yapıyor.

Şimdi Ege ve Arda ile tanışın! Ege, 1.80 boyunda. Arda ise 1.90 boyunda.

Şimdi Ege ve Arda ile tanışın! Ege, 1.80 boyunda. Arda ise 1.90 boyunda.

Araştırma verilerine göre, 1.70 boyundaki bir kadının Arda'yı tercih etmesi, 1.60 boyundaki bir kadının ise Ege'yi tercih etmesi çok daha olası.

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Peki, kadın ile erkek arasındaki ideal boy farkı kaç santimetre?

Peki, kadın ile erkek arasındaki ideal boy farkı kaç santimetre?

Bir başka çalışma ise kadınların ortalama olarak kendilerinden 20 santimetre daha uzun erkekleri; erkeklerin ise kendilerinden sadece 7.5 santimetre kısa kadınları tercih ettiğini gösteriyor.

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