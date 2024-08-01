En Çekici İdeal Boy Nedir? İşte Kadın ve Erkek Arasında Olması Gereken İdeal Boy Farkı!

Boy tercihleri, erkekler için ilişki bağlamına göre değişirken kadınlar için değişmedi. Daha uzun boylu erkekler, uzun vadeli ilişkilere göre kısa vadeli ilişkilerde nispeten daha kısa kadınları tercih etti.

Gelin şimdi de araştırmaya göre kültüre göre farklılık gösteren ideal kadın ve erkek boylarına göz atalım. 👇