2010’a Dönüp Her Şeyin Bir Rüya Olduğunu Öğrenseydiniz Ne Yapardınız? Sorusuna Gelen Pişmanlık Dolu Yanıtlar

Bazen geçmişe dönüp, 'Şu yıla geri dönebilseydim, şunu yapardım' diye düşünüyoruz. Sosyal medyada da bir kullanıcı takipçilerine böyle bir soru yöneltti: 'Uykudan uyandığınızda tarihin 2010'u gösterdiğini ve yaşadıklarınızın sadece bir rüya olduğunu öğrenseniz, ne yapardınız?' Birçok kullanıcı da hayallerini ve pişmanlıklarını ortaya döktü.