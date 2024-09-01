2010’a Dönüp Her Şeyin Bir Rüya Olduğunu Öğrenseydiniz Ne Yapardınız? Sorusuna Gelen Pişmanlık Dolu Yanıtlar
2010’a Dönüp Her Şeyin Bir Rüya Olduğunu Öğrenseydiniz Ne Yapardınız? Sorusuna Gelen Pişmanlık Dolu Yanıtlar
Bazen geçmişe dönüp, 'Şu yıla geri dönebilseydim, şunu yapardım' diye düşünüyoruz. Sosyal medyada da bir kullanıcı takipçilerine böyle bir soru yöneltti: 'Uykudan uyandığınızda tarihin 2010'u gösterdiğini ve yaşadıklarınızın sadece bir rüya olduğunu öğrenseniz, ne yapardınız?' Birçok kullanıcı da hayallerini ve pişmanlıklarını ortaya döktü.
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İşte o soru:
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Ve gelen yanıtlar:
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Peki siz bu yaşadıklarınızın sadece bir rüya olduğunu öğrenseniz, ne yapardınız? Yorumlara bekliyoruz...
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