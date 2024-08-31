Diyetisyeniyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren TikTok Kullanıcısı

Görünüş olsun sağlık olsun fit kalmak her zaman önemli. Tabii bunun için de diyetisyenlere başvuruyoruz. Belli bir zaman sonra da diyetisyenlerle diyaloglar samimileşebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da diyetisyeniyle olan yazışmalarını paylaştı.