Diyetisyeniyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren TikTok Kullanıcısı
Diyetisyeniyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren TikTok Kullanıcısı
Görünüş olsun sağlık olsun fit kalmak her zaman önemli. Tabii bunun için de diyetisyenlere başvuruyoruz. Belli bir zaman sonra da diyetisyenlerle diyaloglar samimileşebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da diyetisyeniyle olan yazışmalarını paylaştı.
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Diyetisyen ve danışan arasındaki seviye epey bir kaçmış o diyetten hayır gelmez canım😂