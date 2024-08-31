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Diyetisyeniyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren TikTok Kullanıcısı

Diyetisyeniyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren TikTok Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.08.2024 - 23:55

Görünüş olsun sağlık olsun fit kalmak her zaman önemli. Tabii bunun için de diyetisyenlere başvuruyoruz. Belli bir zaman sonra da diyetisyenlerle diyaloglar samimileşebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da diyetisyeniyle olan yazışmalarını paylaştı.

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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maestro__maestro

Diyetisyen ve danışan arasındaki seviye epey bir kaçmış o diyetten hayır gelmez canım😂