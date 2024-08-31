Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta mizahın beşiği Twitter'da en çok hangi paylaşımlara güldük, hangi tweetleri etkileşim manyağı yaptık, hangilerini RT'ledik hepsi bu içerikte!
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Doğru!
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Dizilerin etkisinden çıkamayanlar da var.
Tespitin netliği?
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Başka bir tespit.
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Bir Jack Blue alabilir miyim?
Tablet bağımlısı mı olsaydı?
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Kişiler aynı, evler değişiyor.
Ortamın samimiyeti?
Çok iyi hizmet?
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Bu aynayla zor.
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