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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.08.2024 - 12:40

Geçtiğimiz hafta mizahın beşiği Twitter'da en çok hangi paylaşımlara güldük, hangi tweetleri etkileşim manyağı yaptık, hangilerini RT'ledik hepsi bu içerikte!

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

Doğru!

Doğru!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Dizilerin etkisinden çıkamayanlar da var.

Dizilerin etkisinden çıkamayanlar da var.
twitter.com

Tespitin netliği?

Tespitin netliği?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Başka bir tespit.

Başka bir tespit.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bir Jack Blue alabilir miyim?

Bir Jack Blue alabilir miyim?
twitter.com

Tablet bağımlısı mı olsaydı?

Tablet bağımlısı mı olsaydı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kişiler aynı, evler değişiyor.

Kişiler aynı, evler değişiyor.
twitter.com

Ortamın samimiyeti?

Ortamın samimiyeti?
twitter.com
twitter.com

Çok iyi hizmet?

Çok iyi hizmet?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu aynayla zor.

Bu aynayla zor.
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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