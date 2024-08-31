Yemekleriyle İmrendiren Bebekten Seven Kızların Sıfat-ül Eşgaline Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yemekleriyle İmrendiren Bebekten Seven Kızların Sıfat-ül Eşgaline Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Cumartesi gününde sosyal medyanın sevilen mecralarından Twitter’da kimler etkileşim almış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Laik atak bebek 👇
Halilişko sen bizsin 🤝
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Olabilir neden bağırıyosun ki…….
Kediler… Kedilerimiz…
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