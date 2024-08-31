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Yemekleriyle İmrendiren Bebekten Seven Kızların Sıfat-ül Eşgaline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yemekleriyle İmrendiren Bebekten Seven Kızların Sıfat-ül Eşgaline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:48

Bakalım bu Cumartesi gününde sosyal medyanın sevilen mecralarından Twitter’da kimler etkileşim almış?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Laik atak bebek 👇

Laik atak bebek 👇
twitter.com

Sizce?

Tanıdık 👇

Halilişko sen bizsin 🤝

Halilişko sen bizsin 🤝
twitter.com
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Olabilir neden bağırıyosun ki…….

Olabilir neden bağırıyosun ki…….
twitter.com

Kediler… Kedilerimiz…

Kediler… Kedilerimiz…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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