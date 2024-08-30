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Kalp Kırıklığından Daha Kötü Ne Olabilir Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Hepimizi Derbeder Eden Kullanıcılar

Kalp Kırıklığından Daha Kötü Ne Olabilir Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Hepimizi Derbeder Eden Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 20:38

Sosyal medya kullanıcıları, “Kalp kırıklığından daha kötü ne olabilir?” sorusuna verdikleri yanıtlarla hepimizi derbeder etti.

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Twitter'da bir kullanıcı takipçilerine, “Kalp kırıklığından daha kötü ne olabilir?” diye soru yöneltti. Gelen yanıtlar, oldukça derin ve etkileyici oldu.

Twitter'da bir kullanıcı takipçilerine, “Kalp kırıklığından daha kötü ne olabilir?” diye soru yöneltti. Gelen yanıtlar, oldukça derin ve etkileyici oldu.
twitter.com

Bir takipçi, “Kendi doğum günün için heyecanlanmamak” gibi kişisel bir acıyı ifade ederken,

Bir takipçi, “Kendi doğum günün için heyecanlanmamak” gibi kişisel bir acıyı ifade ederken,
twitter.com

Bir diğeri ise “En sevdiğinin acı çektiğini görmek” gibi hem genel hem derin bir duygusal sıkıntıyı dile getirdi.

Bir diğeri ise “En sevdiğinin acı çektiğini görmek” gibi hem genel hem derin bir duygusal sıkıntıyı dile getirdi.
twitter.com

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