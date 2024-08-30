Kalp Kırıklığından Daha Kötü Ne Olabilir Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Hepimizi Derbeder Eden Kullanıcılar
Kalp Kırıklığından Daha Kötü Ne Olabilir Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Hepimizi Derbeder Eden Kullanıcılar
Sosyal medya kullanıcıları, “Kalp kırıklığından daha kötü ne olabilir?” sorusuna verdikleri yanıtlarla hepimizi derbeder etti.
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Twitter'da bir kullanıcı takipçilerine, “Kalp kırıklığından daha kötü ne olabilir?” diye soru yöneltti. Gelen yanıtlar, oldukça derin ve etkileyici oldu.
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Bir takipçi, “Kendi doğum günün için heyecanlanmamak” gibi kişisel bir acıyı ifade ederken,
Bir diğeri ise “En sevdiğinin acı çektiğini görmek” gibi hem genel hem derin bir duygusal sıkıntıyı dile getirdi.
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