AFAD ve Meteoroloji Uyarmıştı: İstanbul Genelinde Etkili Olumsuz Hava Koşulları Yolları Göle Çevirdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, günlerdir İstanbul için art arda sarı ve turuncu kodlu uyarılar veriyordu. Bu uyarıların ardından gece saatlerinde beklenen yağışlar geldi. Gece boyunca aralıklarla süren fırtına ve gök gürültülü yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı.

İşe ve okula gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, göle dönmüş yollarla karşılaştı. Birçok ilçede oluşan su birikintileri ulaşımı neredeyse durma noktasına getirirken, alt geçitlerde biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Rögar tıkanmaları ve kilitlenen kavşaklar trafiği de olumsuz etkiledi, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları görüldü. Yetkililer yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini hatırlatarak, sel ve ani su baskını riski taşıyan bölgelerde zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını istedi. İstanbul'un farklı noktalarından görüntüler de gelmeye başladı.