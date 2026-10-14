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AFAD ve Meteoroloji Uyarmıştı: İstanbul Genelinde Etkili Olumsuz Hava Koşulları Yolları Göle Çevirdi!

AFAD ve Meteoroloji Uyarmıştı: İstanbul Genelinde Etkili Olumsuz Hava Koşulları Yolları Göle Çevirdi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 11:06

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, günlerdir İstanbul için art arda sarı ve turuncu kodlu uyarılar veriyordu. Bu uyarıların ardından gece saatlerinde beklenen yağışlar geldi. Gece boyunca aralıklarla süren fırtına ve gök gürültülü yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı.

İşe ve okula gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, göle dönmüş yollarla karşılaştı. Birçok ilçede oluşan su birikintileri ulaşımı neredeyse durma noktasına getirirken, alt geçitlerde biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Rögar tıkanmaları ve kilitlenen kavşaklar trafiği de olumsuz etkiledi, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları görüldü. Yetkililer yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini hatırlatarak, sel ve ani su baskını riski taşıyan bölgelerde zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını istedi. İstanbul'un farklı noktalarından görüntüler de gelmeye başladı.

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İkitelli'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'un farklı noktalarında bazı alt geçitleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

Bir vatandaş evinin önündeki durumu "İlk kez böylesi bir yağış görüyorum" notuyla paylaştı.

Sarıyer, Tarabya'da bulunan Alman Konsolosluğu'nu da su bastı.

Bir araç suların arasında mahsur kaldı, durumu gören araçlar yolunu değiştirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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