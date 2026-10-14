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Finalde Ekran Başında Kalakalacaksınız: Sonu Sizi Şoke Edecek Spoiler'sız 15 Kore Dizisi

Finalde Ekran Başında Kalakalacaksınız: Sonu Sizi Şoke Edecek Spoiler'sız 15 Kore Dizisi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.10.2026 - 11:22 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 11:49
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İzledikten sonra bir süre şaşkınlığınızı gideremeyeceğiniz Kore dizisi arıyorsanız bu liste tam size göre. Bu güncel listede sonu sizi şaşırtacak 15 Kore dizisini, tek bir spoiler vermeden bir araya getirdik. Kimi Kore dizisi finalinde bambaşka bir gerçeği ortaya çıkarıyor, kimi trajik bir kapanışla yıllarca konuşuluyor. Kore dizilerini bir solukta bitirenlerin hayran kalacağı listeyi derledik!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Squid Game

1. Squid Game

Borç içindeki yüzlerce kişi, çocuk oyunlarından oluşan gizemli bir davete evet diyor. Ödül büyük, bedeli ise çok daha ağır. Hwang Dong-hyuk'un yarattığı ve Lee Jung-jae'nin başrolünde olduğu dizi, 2021'de başlayıp 2025'e kadar sürdü. Sürpriz dönüşleriyle her bölümde izleyiciyi hazırlıksız yakalıyor.

  • IMDb puanı: 7.9

2. Light Shop

2. Light Shop

Yaşayanlar ile ölüler, ışık satılan bir dükkân aracılığıyla kesişiyor. Dizi, dükkân sahibinin ve oraya gizemli biçimde çekilen yabancıların hikâyesini anlatıyor. Kang Full'un webtoonundan uyarlanan Disney+ dizisinde Ju Ji-hoon ve Park Bo-young başrolde. 4 Aralık 2024'te yayına giren sekiz bölümlük yapım, şaşırtıcı finaliyle de hatırlanıyor.

  • IMDb puanı: 7.8

3. Lovely Runner

3. Lovely Runner

Lim Sol, hayatı trajik biçimde sona eren Ryu Sun-jae'yi kurtarmak için zamanda geriye gidiyor. Kim Hye-yoon ile Byeon Woo-seok'un oynadığı tvN dizisi, romantik komedi gibi başlayıp beklenmedik dönüşlerle ilerliyor.

  • IMDb puanı: 8.5

4. Mask Girl

4. Mask Girl

Görünüşünden memnun olmayan bir ofis çalışanı, geceleri maskeli bir internet fenomenine dönüşüyor. Peş peşe gelen talihsiz olaylar hayatını altüst ediyor. Netflix'in yedi bölümlük dizisi, anlatım yapısıyla özellikle konuşuldu. Go Hyun-jung, Im Jin-ah ve Yeom Hye-ran'ı bir arada izleyebilirsiniz.

  • IMDb puanı: 7.3

5. All of Us Are Dead

5. All of Us Are Dead

Hyosan Lisesi'nde başlayan bir virüs salgını, öğrencileri zombilerle dolu bir okulda hayatta kalma mücadelesine itiyor. Park Ji-hu ve Yoon Chan-young'un başrolde olduğu Netflix dizisi, final bölümüne kadar nefes aldırmıyor.

  • IMDb puanı: 7.6
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6. Big Mouth

6. Big Mouth

Başarısız bir avukat, bir cinayet davasına karışınca dahi dolandırıcı 'Big Mouse' olmakla suçlanıyor. Lee Jong-suk ve Im Yoon-ah'ın oynadığı dizi, 29 Temmuz-17 Eylül 2022 arasında MBC'de yayınlandı ve beklenmedik dönüşleriyle anıldı.

  • IMDb puanı: 7.8

7. Snowdrop

7. Snowdrop

1987'de bir üniversite öğrencisi olan Eun Young-ro, yaralı halde yurduna sığınan genç adamı demokrasi aktivisti sanıp saklıyor. Oysa o, Kuzey Koreli bir casus. Jung Hae-in ve Jisoo'nun başrolde olduğu dizi, siyasi bir dönemin gölgesinde geçen romantik bir gerilim.

  • IMDb puanı: 8.1

8. Hellbound

8. Hellbound

Doğaüstü varlıklar insanlara ne zaman cehenneme gönderileceklerini bildiriyor. Bu hükümler çevresinde dini bir topluluk doğuyor. Yeon Sang-ho'nun yönettiği Netflix dizisi 19 Kasım 2021'de yayınlandı ve toplum, inanç ve adalet üzerine soru işaretleri bırakıyor.

  • IMDb puanı: 6.6

9. Vincenzo

9. Vincenzo

Güney Kore'ye dönen İtalyan mafya danışmanı Vincenzo, dev bir şirketle hesaplaşmaya girişiyor. Song Joong-ki, Jeon Yeo-been ve Taecyeon'un oynadığı tvN dizisi, karanlık mizahıyla da sevildi. Finalindeki şaşırtıcı gelişme, dizinin en çok konuşulan yanı oldu.

  • IMDb puanı: 8.4

10. Mouse

10. Mouse

Acemi polis memuru Jeong Ba-reum, ülkeyi korkutan bir psikopat katille karşılaşınca hayatı tamamen değişiyor. Lee Seung-gi ve Park Ju-hyun'un oynadığı tvN dizisi, gizem ve gerilimi bir arada sunuyor. Hikâyeyi bambaşka bir yöne çeviren büyük bir sürprizle bilinen yapım.

  • IMDb puanı: 8.6
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Mouse Resmi Fragmanı:

11. The Penthouse

11. The Penthouse

Gangnam'daki 100. kat penthouse'un kraliçesi olmak isteyen bir kadının hikâyesi, lüks bir sitede yaşanan cinayetle başka bir yöne gidiyor. Kim So-yeon, Eugene, Uhm Ki-joon ve Lee Ji-ah'ın yer aldığı SBS dizisi, 26 Ekim 2020'den 10 Eylül 2021'e kadar yayınlandı. Tahmin edilemez dönüşleriyle ün yaptı.

  • IMDb puanı: 7.9

12. Flower of Evil

12. Flower of Evil

Baek Hee-sung, mutlu bir aile hayatı kurmuş görünüyor ama gerçek kimliğini saklıyor. Cinayet dedektifi olan karısı 15 yıl önceki olayları araştırmaya başlayınca bu düzen çatırdıyor. Lee Joon-gi ve Moon Chae-won'lu tvN dizisi, 29 Temmuz-23 Eylül 2020 arasında yayınlandı ve 16 bölüm sürdü.

  • IMDb puanı: 8.5

Flower of Evil Resmi Fragmanı:

13. It's Okay to Not Be Okay

13. It's Okay to Not Be Okay

Bencil ve insanlardan uzak bir çocuk kitabı yazarı ile psikiyatri servisinde çalışan fedakâr bir bakıcı yolları kesişince birbirini iyileştirmeye başlıyor. Kim Soo-hyun ve Seo Ye-ji'nin başrolde olduğu 16 bölümlük tvN dizisi, şaşırtıcı finaliyle de hatırlanıyor.

  • IMDb puanı: 8.6
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14. Kingdom

14. Kingdom

Hasta kralı hakkında tuhaf söylentiler dolaşırken Joseon'da gizemli bir salgın başlıyor ve veliaht prens halkın tek umudu oluyor. Ju Ji-hoon ve Bae Doona'nın oynadığı dizi, Netflix'in ilk Kore orijinal yapımı olarak 25 Ocak 2019'da yayınlandı, ikinci sezonu 13 Mart 2020'de geldi.

  • IMDb puanı: 8.3

15. The Smile Has Left Your Eyes

15. The Smile Has Left Your Eyes

Bir dedektif, ölümle sonuçlanan bir olayı araştırırken kız kardeşinin şüpheli bir adama yakınlaştığını görüyor. Seo In-guk, Jung So-min ve Park Sung-woong'un oynadığı dizi, 3 Ekim-22 Kasım 2018 arasında tvN'de yayınlandı. Japon dizisi Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi'nin Kore uyarlaması olan yapım, trajik finaliyle akıllarda kaldı.

  • IMDb puanı: 7.9

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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