Finalde Ekran Başında Kalakalacaksınız: Sonu Sizi Şoke Edecek Spoiler'sız 15 Kore Dizisi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İzledikten sonra bir süre şaşkınlığınızı gideremeyeceğiniz Kore dizisi arıyorsanız bu liste tam size göre. Bu güncel listede sonu sizi şaşırtacak 15 Kore dizisini, tek bir spoiler vermeden bir araya getirdik. Kimi Kore dizisi finalinde bambaşka bir gerçeği ortaya çıkarıyor, kimi trajik bir kapanışla yıllarca konuşuluyor. Kore dizilerini bir solukta bitirenlerin hayran kalacağı listeyi derledik!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Squid Game
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Light Shop
3. Lovely Runner
4. Mask Girl
5. All of Us Are Dead
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Big Mouth
7. Snowdrop
8. Hellbound
9. Vincenzo
10. Mouse
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mouse Resmi Fragmanı:
11. The Penthouse
12. Flower of Evil
Flower of Evil Resmi Fragmanı:
13. It's Okay to Not Be Okay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14. Kingdom
15. The Smile Has Left Your Eyes
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın