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AFAD Açıkladı: Erzurum’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Açıkladı: Erzurum’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 17:28

AFAD, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bursa Gemlik’ten sonra Erzurum’da da deprem meydana geldi.

Bursa Gemlik’ten sonra Erzurum’da da deprem meydana geldi.

Öğle saatlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve İstanbul’dan da hissedilen deprem büyük korkuya neden olmuştu.

AFAD, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Deprem, saat 16,58’de ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşım 👇

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşım 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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