AFAD Açıkladı: Erzurum’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bursa Gemlik’ten sonra Erzurum’da da deprem meydana geldi.
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AFAD’ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi’nin paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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