Adnan Oktar’ın ByLock’u Belli Oldu: Örgüt Üyelerinin Dikkat Çeken Gizlilik Önlemi

Hakkında 1000 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan Oktar’ın cezaevinde de rahat durmadığı ve örgütü ayağa kaldırmak için çalıştığı iddia edilmişti. Özellikle kadın avukatlarla sık sık görüşme yapan Adnan Oktar, Erzurum’dan Van’a sevk edilmişti. Adnan Oktar’ın yönettiği örgüt ile ilgili yeni bir detay da ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, WhatsApp’ın Türkiye’de temsilci açmaya karar vermesi sonrasında tüm görüşmelerini Wickr adlı uygulamadan yapmaya başlamış.