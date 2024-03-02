Adnan Oktar’ın ByLock’u Belli Oldu: Örgüt Üyelerinin Dikkat Çeken Gizlilik Önlemi
Hakkında 1000 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan Oktar’ın cezaevinde de rahat durmadığı ve örgütü ayağa kaldırmak için çalıştığı iddia edilmişti. Özellikle kadın avukatlarla sık sık görüşme yapan Adnan Oktar, Erzurum’dan Van’a sevk edilmişti. Adnan Oktar’ın yönettiği örgüt ile ilgili yeni bir detay da ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, WhatsApp’ın Türkiye’de temsilci açmaya karar vermesi sonrasında tüm görüşmelerini Wickr adlı uygulamadan yapmaya başlamış.
Adnan Oktar’ın yönettiği örgütün ne kadar tehlikeli olduğu ve kişilerin hayatlarını nasıl kararttığı 140journos’un “Kedicik” ve “Adnan” belgeselleriyle bir kez daha gündeme gelmişti.
Adnan Oktar’ın, cezaevinde de yaptıkları ve örgütün yeniden yapılanma süreci de savcıların dikkatinden kaçmamış ve yeni soruşturma başlatılmıştı.
Sözcü’den Can Bursalı’nın haberine göre; itirafçı olan bir örgüt üyesi 18 Temmuz 2022'de verdiği ifadede, örgütün 2018 yılındaki büyük operasyondan sonra WhatsApp üzerinden yurt dışı numaraları kullanarak irtibat kurduğunu belirtti. WhatsApp'ın Türkiye'de bir temsilcilik açılışı yapma haberi duyulduktan sonra örgüt yeni bir haberleşme programı arayışına girdi. Bu arayışın ardından Wickr programı bulundu.