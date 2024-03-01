Adnan Oktar Hapisteyken de Durmuyor! 34 Günde 21 Kadın Avukatla 252 Görüşme Yaptı, Kamera Açıları Değiştirildi

Tutuklanarak Silivri cezaevine, oradan Edirne’ye, oradan Erzurum’a, son olarak da Van’a sevk edilen silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın son görüşmelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Cezaevinde de yapılanma kurmaya devam ettiği çıkan Adnan Oktar’ın hedefinde genç ve güzel kadın avukatlar var. Oktar’ın 16 Şubat 2023 ile 22 Mart 2023 arasındaki 34 günde 21 kadın avukatla 252 defa yüz yüze görüştüğü ve bu görüşmelerin bazılarında kamera açılarının değiştirildiği ortaya çıktı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberinde yer alan inanılmaz detaylar…