Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City İçin Premier Lig Yolunda Kader Gecesi

Bu akşam MKM Stadium’da oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak. Kayserispor'dan da tanıdığımız ve sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Sergej Jakirovic'in öğrencileri play-off ilk maçında evinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Uzun yıllar sonra Avrupa'nın en prestijli ligine dönmek isteyen Hull City’de hedef ilk maçta Milwall karşısında ikinci maç için rahat bir skor almak. Bu kritik maç Türkiye saatiyle 22.00’de TV8 ekranlarında naklen yayınlanacak.