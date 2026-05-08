Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City İçin Premier Lig Yolunda Kader Gecesi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2026 - 10:41

İngiltere Championship’te normal ligin bitişinin ardından nefesler tutuldu! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, play-off’larda sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Premier League hedefine ilerlemek isteyen Hull City’de tüm gözler Milwall maçına çevrildi.

Turuncu siyahlılarda hedef Premier Lig

Bu akşam MKM Stadium’da oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak. Kayserispor'dan da tanıdığımız ve sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Sergej Jakirovic'in öğrencileri play-off ilk maçında evinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Uzun yıllar sonra Avrupa'nın en prestijli ligine dönmek isteyen Hull City’de hedef ilk maçta Milwall karşısında ikinci maç için rahat bir skor almak. Bu kritik maç Türkiye saatiyle 22.00’de TV8 ekranlarında naklen yayınlanacak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
