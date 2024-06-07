Acun Ilıcalı’nın Seçim Çalışması: Murat Ülker’e İmzalı Forma Götürdü
Acun Ilıcalı’nın Seçim Çalışması: Murat Ülker’e İmzalı Forma Götürdü
Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına hız vermiş durumda. Ali Koç’un yönetim kurulunda yer alan Acun Ilıcalı da Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker’i ziyaret ederek Mourinho imzalı forma hediye etti.
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Fenerbahçe’de bu hafta sonu başkanlık seçimi yapılacak ve Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkan olmak için bir kez daha yarışacak.
İki aday da son günlerde başkanlık için yarışa hız vermiş durumda.
Ali Koç’un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı da Fenerbahçeli olan Murat Ülker’i ziyaret ederek “bizimle birlikte mesajı” verdi.
İşte Acun Ilıcalı’nın Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Murat Ülker’e ziyaretinde yaşananlar 👇
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