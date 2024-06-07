Acun Ilıcalı’nın Seçim Çalışması: Murat Ülker’e İmzalı Forma Götürdü

Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına hız vermiş durumda. Ali Koç’un yönetim kurulunda yer alan Acun Ilıcalı da Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker’i ziyaret ederek Mourinho imzalı forma hediye etti.