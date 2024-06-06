Acun Ilıcalı’nın Amcası Mustafa Ilıcalı da Topa Girdi: “Aziz Yıldırım İftiralarının Hesabını Verecek”
Acun Ilıcalı’nın Amcası Mustafa Ilıcalı da Topa Girdi: “Aziz Yıldırım İftiralarının Hesabını Verecek”
Fenerbahçe’de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç’un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı için FETÖ ve Adnan Oktar ile bağı var iddiasında bulunmuştu. AK Parti eski milletvekili olan Acun Ilıcalı’nın amcası Mustafa Ilıcalı, Aziz Yıldırım’ın bu iftiraların hesabını ödeyeceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe’de bu hafta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç cephesinden karşılıklı sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Aziz Yıldırım, Ali Koç’un yönetin kurulu listesini eleştirerek, özellikle Acun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın hem Adnan Oktar ile hem de FETÖ ile bağlantısı olduğunu ifade etmişti.
Acun Ilıcalı ise iddiaları yalanlamış ve Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanmak için iftira kampanyası yürüttüğünü belirtmişti.
Acun Ilıcalı’nın amcası AK Parti eski milletvekili Mustafa Ilıcalı da topa girerek Aziz Yıldırım’ı eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tv100’de sunuculuğunu Kübra Par’ın yaptığı programa katılan amca Ilıcalı; Yıldırım’ın iftaralarının hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.
"Acun Ilıcalı ile bugün sabah konuştum. 'Aman amca ne olur sen bu işe girme' dedi.”
“Ben Acun’u çok yakından tanıyan birisiyim. Acun nereye girmiş girmemiş öyle bir yanlış yapsa en başta benim ve ailesinin tepkisini alır.”
“Acun ülkesini milletini seven, böyle hiçbir bağlantıları olmayan, bu yönde koşturan, dünyanın takdir ettiği mesleğinde duayen bir isim.”
“Aziz Yıldırım konusuna çok üzüldüm. Bir seçimde bu kadar iftira atılır mı? Hukuk işleyecek. Gereği yapılacak. Aziz Yıldırım’ın öyle iftirayı atıp kurtulacak hali yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın