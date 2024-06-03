Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı İçin FETÖ ve Adnan Oktar İddiası: “FETÖ’cülere Dominik'te Pasaport Veriyormuş”
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı İçin FETÖ ve Adnan Oktar İddiası: “FETÖ’cülere Dominik'te Pasaport Veriyormuş”
Fenerbahçe Kulübü’nde gelecek hafta sonu yapılacak olan seçimde başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’un yönetim listesindeki isimlerden Acun Ilıcalı için FETÖ ve Adnan Oktar iddialarında bulundu.
Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı için “FETÖ’cülere Dominik’te pasaport veriyormuş, oturma izni yapıyormuş” ifadelerini kullandı. Ayrıca Adnan Oktar konusuyla ilgili olarak da “Fezlekeleri okudum, suçlananların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı’ tanıştırdı’ diyor” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçimi öncesi sarı lacivertli kulüpte tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım’ın hedefindeki isim Ali Koç’un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı.
Aziz yıldırım Acun Ilıcalı hakkında “FETÖ’cülere pasaport veriyormuş” ve “Fezlekeleri okudum, suçlananların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı’ tanıştırdı’ diyor” iddialarında bulundu.
İşte Aziz Yıldırım’ın katıldığı bir etkinlikte Acun Ilıcalı hakkında söylediği sözler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın