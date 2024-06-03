Acun Ilıcalı Canlı Yayında Sinirlendi: “Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 Milyon Euro Batırıp Gitti”
Acun Ilıcalı Canlı Yayında Sinirlendi: “Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 Milyon Euro Batırıp Gitti”
Fenerbahçe Kulübü Yönetici olan Acun Ilıcalı, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı. Aziz Yıldırım’ın son dönemdeki açıklamalarına sert tepki gösteren Acun Ilıcalı “Kızgınım, Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 milyon euro batırıp gitti. Ali Koç’a şaşkınım zaten. Geliyorsun Fenerbahçe’ye 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım’ın alacağı var mı yok!” dedi.
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Kaybedilen şampiyonluk sonrası Jose Mourinho ile anlaşan Ali Koç’un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, TV100’de katıldığı programda, başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım’a çok sert tepki gösterdi.
Aziz Yıldırım’ın kulüpten ayrılırken 600 milyon euro borç ile kulübü batırdığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Kızgınım” dedi.
Acun Ilıcalı: " Mourinho olayı komple yalan zaten. Mourinho ile 3 gün irtibat bile kuramadılar. Mourinho bizimle görüştükten sonra telefonunu değiştirdi ulaşamadılar zaten."
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Aziz Yıldırım seni kapıdan içeri sokmadı büyük adammış
Aziz yıldırım'ın fetö ve adnan oktar konusunda kendisinin içinden geçtiği gerçeği.
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