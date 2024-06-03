Acun Ilıcalı Canlı Yayında Sinirlendi: “Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 Milyon Euro Batırıp Gitti”

Fenerbahçe Kulübü Yönetici olan Acun Ilıcalı, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına katıldı. Aziz Yıldırım’ın son dönemdeki açıklamalarına sert tepki gösteren Acun Ilıcalı “Kızgınım, Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi 600 milyon euro batırıp gitti. Ali Koç’a şaşkınım zaten. Geliyorsun Fenerbahçe’ye 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım’ın alacağı var mı yok!” dedi.