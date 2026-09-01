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Acun Ilıcalı'nın 17.999 TL Olan Ayakkabıları Tartışma Yarattı: "Ucuz Diye mi Tartışma Konusu Oldu?"

Acun Ilıcalı'nın 17.999 TL Olan Ayakkabıları Tartışma Yarattı: "Ucuz Diye mi Tartışma Konusu Oldu?"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 13:01
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Acun Ilıcalı, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Genç yaşta ağır sınavlar verdiğinden bahseden Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının yanı sıra ayakkabıları izleyicilerin dikkatini çekti. 17.999 TL olduğu öğrenilen ayakkabılar tartışma konusu olurken yurt dışında 100 dolara satılan ayakkabının uygun olduğu düşünüldü.

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Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcıları arasında görülen Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın YouTube programında kariyerine ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcıları arasında görülen Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın YouTube programında kariyerine ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Maddi kayıp ve başarısızlık karşısında kolay kolay korkuya kapılmamasının ardında gençliğinde yaşadığı zorluklar yattığını açıklayan Acun Ilıcalı, anne ve babasını kaybettiği kazada büyük kızı Banu'yu kaybetme korkusuyla da yüzleştiğini açıkladı. Genç yaşlarında peş peşe kayıplar yaşadığını belirten ünlü yapımcı, hayatının ilk döneminde yaşadığı büyük kayıpların kendisini maddi sorunlar karşısında daha dayanıklı hale getirdiğini anlattı. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı, eşi Çağla Ilıcalı'ya dair de itirafta bulundu.

Acun Ilıcalı'nın programdaki açıklamalarının yanı sıra izleyicilerin dikkatini çeken bir başka durum daha oldu: Ayakkabıları!

Acun Ilıcalı'nın programdaki açıklamalarının yanı sıra izleyicilerin dikkatini çeken bir başka durum daha oldu: Ayakkabıları!

Fatih Altaylı’nın programına katılırken giydiği ayakkabının 17.999 TL değerinde olduğunun ortaya çıkmasının ardından ayakkabının fiyatı tartışma yarattı. Ancak izleyicilerin çoğu ayakkabının pahalı olmadığını, yurt dışında 100 dolara satışa sunulduğunu dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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