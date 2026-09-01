Acun Ilıcalı'nın 17.999 TL Olan Ayakkabıları Tartışma Yarattı: "Ucuz Diye mi Tartışma Konusu Oldu?"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Genç yaşta ağır sınavlar verdiğinden bahseden Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının yanı sıra ayakkabıları izleyicilerin dikkatini çekti. 17.999 TL olduğu öğrenilen ayakkabılar tartışma konusu olurken yurt dışında 100 dolara satılan ayakkabının uygun olduğu düşünüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcıları arasında görülen Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın YouTube programında kariyerine ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın programdaki açıklamalarının yanı sıra izleyicilerin dikkatini çeken bir başka durum daha oldu: Ayakkabıları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın