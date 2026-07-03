ABD Polisi Mısır Teknik Direktörü ve Futbolcusuna Saldırı Girişiminde Bulundu
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2026 Dünya Kupası’nda ABD polisinin kupa için gelen kafilelere yönelik tutumu bir kez daha tepki çekti. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Mısırlı teknik direktör İbrahim Hasan ve bir futbolcuya güvenlik görevlileri saldırı girişiminde bulundu.
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Dallas'ta yaşanan olayda Mısırlı bir çocuk teknik direktör Ahmed Hassan'la fotoğraf çektirmek istedi.
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O anlar böyle kaydedildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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