ABD Hava Kuvvetleri Gazisinden Şok Eden İtiraflar: "Hükümet İçin UFO Kurtarmasında Görev Aldım!"

UFO’larla ilgili hikayeler artık çok da şaşırtıcı gelmiyor olabilir. Ancak bu kez işin içinde resmi bir görev ve bir hükümet çalışanı var. Jake Barber isimli gazi, yumurta şeklinde bir UFO’nun kurtarma operasyonunda bulunduğunu iddia etti. Üstelik bu cisim, alışılmış hiçbir teknolojiye benzemiyordu. Barber’ın anlattıklarına gelin bakalım...