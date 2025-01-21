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ABD Hava Kuvvetleri Gazisinden Şok Eden İtiraflar: "Hükümet İçin UFO Kurtarmasında Görev Aldım!"

ABD Hava Kuvvetleri Gazisinden Şok Eden İtiraflar: "Hükümet İçin UFO Kurtarmasında Görev Aldım!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 13:33

UFO’larla ilgili hikayeler artık çok da şaşırtıcı gelmiyor olabilir. Ancak bu kez işin içinde resmi bir görev ve bir hükümet çalışanı var. Jake Barber isimli gazi, yumurta şeklinde bir UFO’nun kurtarma operasyonunda bulunduğunu iddia etti. Üstelik bu cisim, alışılmış hiçbir teknolojiye benzemiyordu. Barber’ın anlattıklarına gelin bakalım...

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Jake Barber, yıllar önce hükümet adına çalışırken tuhaf bir görev aldığını iddia etti. İddiasına göre, ‘yumurta şeklindeki’ nesne yere düştüğünde iletişim prosedürleri bir anda değiştirildi ve Barber helikopter kullanmak üzere görevlendirildi.

Jake Barber, yıllar önce hükümet adına çalışırken tuhaf bir görev aldığını iddia etti. İddiasına göre, ‘yumurta şeklindeki’ nesne yere düştüğünde iletişim prosedürleri bir anda değiştirildi ve Barber helikopter kullanmak üzere görevlendirildi.

Barber, cismin hiçbir motor veya termal sinyal yaymadığını ve daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini belirtti. NewsNation’a yaptığı açıklamada, cismin 150 metre uzağında durduğunu söyledi.

Barber, cismin hiçbir motor veya termal sinyal yaymadığını ve daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini belirtti. NewsNation’a yaptığı açıklamada, cismin 150 metre uzağında durduğunu söyledi.

Barber’ın iddiaları, başka askeri yetkililer tarafından da doğrulandı. O gece karşılaştıkları cismin insan yapımı olmadığını ve "NHI" yani "insan dışı bir zeka" ile ilişkili olduğunu belirttiler.

Barber’ın iddiaları, başka askeri yetkililer tarafından da doğrulandı. O gece karşılaştıkları cismin insan yapımı olmadığını ve "NHI" yani "insan dışı bir zeka" ile ilişkili olduğunu belirttiler.

Barber, “Ekibimin tepkisi, olağanüstü bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olduğumuzu gösteriyordu.” dedi.

Barber, “Ekibimin tepkisi, olağanüstü bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olduğumuzu gösteriyordu.” dedi.

Birçok benzer olayın aksine Barber’ın itirafları, ABD hükümetinin UFO’lara dair daha fazlasını bildiğini düşündürüyor.

Birçok benzer olayın aksine Barber’ın itirafları, ABD hükümetinin UFO’lara dair daha fazlasını bildiğini düşündürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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