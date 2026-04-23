article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'de Üst Düzey Sugar Daddy Krizi: Donald Trump'ın 29 Yaşındaki Bürokratı Görevden Uzaklaştırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 14:15

ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde kritik bir görevde bulunan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Julia Varvaro, eski sevgilisinin 'maddi istismar' ve 'gizli ilişki sitesi üyeliği' iddialarının ardından idari izne ayrıldı. Ulusal güvenlik riskine yol açtığı öne sürülen 29 yaşındaki bürokratın lüks yaşam tarzı ve hakkındaki 'sugar daddy' suçlamaları, Washington'da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

'Sugar daddy' kavramı, partnerine zengin hediyeler sunan varlıklı ve genellikle partnerinden daha yaşlı erkekler için kullanılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) terörle mücadele biriminde en genç ve yetkili isimlerden biri olarak tanınan Julia Varvaro, özel hayatına dair sarsıcı iddiaların ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Müsteşar yardımcılığı koltuğunda oturan 29 yaşındaki Varvaro’nun, yaşça büyük bir iş insanıyla yaşadığı ilişkinin detayları, devletin güvenlik koridorlarında kriz yarattı. Eski partneri Robert B. tarafından resmi makamlara sunulan şikayet dilekçesi, genç bürokratın profesyonel kariyerini durma noktasına getirdi.

Robert B. tarafından sunulan iddialara göre Varvaro, bir arkadaşlık sitesinde takma isimle profil oluşturarak kendisini maddi destek arayan biri gibi tanıttı. Sadece üç ay süren bu beraberlikte Varvaro için İtalya ve İsviçre gibi yerlerde lüks tatiller, pahalı mücevherler ve akşam yemekleri için yaklaşık 40 bin dolar harcandığı öne sürüldü. Şikayet dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise güvenlik kaygısı oldu; eski sevgilisi, Varvaro’nun ciddi finansal beklentiler içinde olmasının ve gizli bilgilere erişim yetkisinin bulunmasının bir 'ulusal güvenlik tehdidi' oluşturduğunu savundu. Ayrıca genç yetkilinin havalimanlarında nüfuzunu kullanarak ayrıcalık beklediği ve yasaklı maddeler kullandığı gibi ağır ithamlar da dosyaya eklendi.

Suçlamaların odağındaki Julia Varvaro ise hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti.

Daily Mail gazetesine konuşan Varvaro, yaşananların sadece ilişkisi biten bir erkeğin intikam çabası olduğunu ifade etti. Söz konusu ilişkinin maddi bir alışverişe dayanmadığını, tamamen duygusal bir süreç olduğunu belirten Varvaro, yasaklı madde kullanımı ve haksız kazanç iddialarının asılsız olduğunu savundu. Ancak bu açıklamalar soruşturmanın önüne geçemedi. İç Güvenlik Bakanlığı, devam eden incelemeler tamamlanana kadar Varvaro’nun idari izne çıkarıldığını ve aktif görevinden el çektirildiğini duyurdu. Terörle mücadele alanında doktora sahibi olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Varvaro’nun siyasi geleceği, şimdi bu soruşturmadan çıkacak karara bağlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın