ABD'de Üst Düzey Sugar Daddy Krizi: Donald Trump'ın 29 Yaşındaki Bürokratı Görevden Uzaklaştırıldı

Müsteşar yardımcılığı koltuğunda oturan 29 yaşındaki Varvaro’nun, yaşça büyük bir iş insanıyla yaşadığı ilişkinin detayları, devletin güvenlik koridorlarında kriz yarattı. Eski partneri Robert B. tarafından resmi makamlara sunulan şikayet dilekçesi, genç bürokratın profesyonel kariyerini durma noktasına getirdi.

Robert B. tarafından sunulan iddialara göre Varvaro, bir arkadaşlık sitesinde takma isimle profil oluşturarak kendisini maddi destek arayan biri gibi tanıttı. Sadece üç ay süren bu beraberlikte Varvaro için İtalya ve İsviçre gibi yerlerde lüks tatiller, pahalı mücevherler ve akşam yemekleri için yaklaşık 40 bin dolar harcandığı öne sürüldü. Şikayet dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise güvenlik kaygısı oldu; eski sevgilisi, Varvaro’nun ciddi finansal beklentiler içinde olmasının ve gizli bilgilere erişim yetkisinin bulunmasının bir 'ulusal güvenlik tehdidi' oluşturduğunu savundu. Ayrıca genç yetkilinin havalimanlarında nüfuzunu kullanarak ayrıcalık beklediği ve yasaklı maddeler kullandığı gibi ağır ithamlar da dosyaya eklendi.