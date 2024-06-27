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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Buharlı Düzleştirici 3000 Serisi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Buharlı Düzleştirici 3000 Serisi Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 22:16

Hem seyahatlerde hem de evde kullanabileceğiniz, pratikliği ile hayat kurtarıcı olan birbirinden güzel özellikleri ile favoriniz olacak Philips Buharlı El Ütüsü satın alınır mı? Sizin için anlattık. Teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Güçlü Buhar Performansı

Güçlü Buhar Performansı

Philips STH3020/10 Buharlı El Ütüsü, güçlü buhar çıkışı ile kıyafetlerdeki kırışıklıkları hızlı ve etkili bir şekilde giderir. 20g/dk sürekli buhar çıkışı ve 1000W gücü ile inatçı kırışıklıkları bile kolayca düzeltir. Her kullanımdan sonra kıyafetleriniz mükemmel bir görünüme kavuşur.

Kompakt ve Taşınabilir Tasarım

Kompakt ve Taşınabilir Tasarım

Bu el tipi buharlı düzleştirici, kompakt ve hafif tasarımı ile seyahatlerde ve evde kullanım için idealdir. Ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunar ve çantanızda fazla yer kaplamaz. İş gezilerinde veya tatillerde her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kıyafetlere Hassas Bakım

Kıyafetlere Hassas Bakım

Philips STH3020/10, çeşitli kumaş türlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve hassas kumaşlara zarar vermeden kırışıklıkları giderir. Buharın kumaşlara nazikçe nüfuz etmesi, kıyafetlerinizin uzun ömürlü olmasını sağlar. İpek, pamuk, yün gibi tüm kumaşlar için güvenle kullanabilirsiniz.

Hızlı Isınma ve Kullanıma Hazır

Hızlı Isınma ve Kullanıma Hazır

Sadece 30 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale gelen bu el ütüsü, zaman tasarrufu sağlar. Acele anlarınızda bile kıyafetlerinizi hızlıca düzleştirebilir ve gün boyu şık görünebilirsiniz. Anında kullanım avantajı ile her zaman hazırlıklı olun.

Hijyenik Buhar Temizliği

Hijyenik Buhar Temizliği

Bu buharlı düzleştirici, sadece kırışıklıkları gidermekle kalmaz, aynı zamanda kıyafetlerinizi hijyenik bir şekilde temizler. Yüksek sıcaklıktaki buhar, bakterileri ve kötü kokuları ortadan kaldırarak kıyafetlerinizin taze ve temiz kalmasını sağlar.

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Kolay Kullanım ve Güvenlik

Kolay Kullanım ve Güvenlik

2 metre uzunluğundaki kablosu ile geniş hareket alanı sunan Philips STH3020/10, kullanıcı dostu tasarımı ile konforlu bir kullanım deneyimi sağlar. Ayrıca, su tankının kolay doldurulabilir olması ve otomatik kapanma özelliği ile güvenliğinizi garanti altına alır.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

GENEL ÖZELLİKLER

- Kullanım Tipi Ev Tipi Ütü

- Ütü Tipi Buharlı Düzleştirici

- Taban Metal

- Güç 1000 W

- Su Haznesi 120 ml

TEKNOLOJİ

- Diğer Özellikler 

Katlanabilir Sap

Buhar Hazır Göstergesi

Işıklı Tasarım

Kompakt Tasarım

Saklama Çantası

BUHAR ÖZELLİKLERİ

- Dikey Buhar Var

- Sürekli Buhar 20 g/dk

BUHAR İSTASYONU

- Isınma Süresi 5 sn

TASARIM

- Renk Beyaz

- Güç Kablosu Uzunluğu 2 m

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Bence fiyat performans ürünü. Ütü yapmaktan nefret eden bir insanım ve çok nadir ütü yapan bir insanım o yüzden benim için hayat kurtarıcı oldu. Biz çok memnun kaldık. Su haznesi küçük yani bir dolu hazneyle ancak 2 ürün ütüleyebilirsiniz. Öyle bir hazneyle 10-20 adet bir performans beklemeyin. Taşınabilir, katlanabilir olması da bence harika bir özellik. Biz oldukça memnun kaldık.'

'Kırışıklıkları güzel açıyor. Keten gömlekte 1 dklık sonuç fotoğraftaki gibi. Tabii ki dümdüz olması gibi bir beklentiniz olmasın. Günlük tişört penye vb ütülerken, seyahatlerde işinizi görür. Su haznesi küçük 1-2 parçadan sonra doldurmak gerekir. Ağırlığı çok hafif değil ama bileği yormuyor.'

'Çok kullanışlı. Ön kısmı ütü gibi ısınıyor ve kıyafeti düz bir yerde biraz bastırarak ütüleyince gerçek ütü gibi düm düz yapıyor. Cihaz kaliteli ve sağlam duruyor.'

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