A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips Buharlı Düzleştirici 3000 Serisi Alınır mı?

'Bence fiyat performans ürünü. Ütü yapmaktan nefret eden bir insanım ve çok nadir ütü yapan bir insanım o yüzden benim için hayat kurtarıcı oldu. Biz çok memnun kaldık. Su haznesi küçük yani bir dolu hazneyle ancak 2 ürün ütüleyebilirsiniz. Öyle bir hazneyle 10-20 adet bir performans beklemeyin. Taşınabilir, katlanabilir olması da bence harika bir özellik. Biz oldukça memnun kaldık.'

'Kırışıklıkları güzel açıyor. Keten gömlekte 1 dklık sonuç fotoğraftaki gibi. Tabii ki dümdüz olması gibi bir beklentiniz olmasın. Günlük tişört penye vb ütülerken, seyahatlerde işinizi görür. Su haznesi küçük 1-2 parçadan sonra doldurmak gerekir. Ağırlığı çok hafif değil ama bileği yormuyor.'

'Çok kullanışlı. Ön kısmı ütü gibi ısınıyor ve kıyafeti düz bir yerde biraz bastırarak ütüleyince gerçek ütü gibi düm düz yapıyor. Cihaz kaliteli ve sağlam duruyor.'