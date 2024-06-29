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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 23:05

Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı ile sağlığınızı yakından takip edin! Hassas ölçüm teknolojisi, 12 gelişmiş parametre, kullanıcı dostu EufyLife uygulaması ve şık tasarımıyla kilo ve sağlık kontrolünüzü kolaylaştıran tartının özelliklerini, kullanıcı yorumlarını içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 28.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hassas Ölçüm Teknolojisi ile Güvenilir Sonuçlar

Hassas Ölçüm Teknolojisi ile Güvenilir Sonuçlar

Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül, dört adet hassas sensörle donatılmıştır ve 0.1 kg'lık hassasiyetle ağırlık ölçümleri yapar. Bu sayede, her tartımda güvenilir ve tutarlı sonuçlar elde edersiniz. Artık kilo takibi daha kolay ve doğru!

12 Gelişmiş Ölçüm Parametresi

12 Gelişmiş Ölçüm Parametresi

Bu akıllı baskül, sadece kilonuzu değil, aynı zamanda vücut yağ oranı, kas kütlesi, su oranı, BMI ve daha birçok ölçümü de sunar. EufyLife uygulaması ile tüm verilerinizi kolayca takip edebilir ve sağlığınızı kapsamlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Kullanıcı Dostu EufyLife Uygulaması

Kullanıcı Dostu EufyLife Uygulaması

Eufy C1, EufyLife uygulaması ile uyumludur ve Bluetooth bağlantısı sayesinde verilerinizi otomatik olarak senkronize eder. Kişisel sağlık verilerinizi grafikler ve istatistiklerle görüntüleyebilir, hedeflerinizi belirleyip ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile sağlık takibi hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Şık ve Dayanıklı Tasarım

Şık ve Dayanıklı Tasarım

Eufy C1, şık ve modern tasarımı ile banyonuzda veya yatak odanızda zarif bir görünüm sağlar. Temperli cam yüzeyi ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. 180 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile her birey için güvenilir bir tartım deneyimi sunar.

Çoklu Kullanıcı Desteği

Çoklu Kullanıcı Desteği

Aile üyelerinizle birlikte kullanabileceğiniz bu akıllı baskül, çoklu kullanıcı desteği sunar. Her bir kullanıcının verilerini ayrı ayrı kaydederek herkesin sağlık hedeflerini takip etmesini sağlar. Artık herkes kendi verilerini kolayca izleyebilir ve sağlık yolculuğunuza birlikte adım atabilirsiniz.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

GENEL ÖZELLİKLER

  • Ürün Tipi Banyo Tartısı 

  • Ölçüm Tekniği Dijital

  • Birim Seçimi Var

  • Vücut Kitle Endeksi Var

  • Diğer Özellikler Bluetooth WiFi Bağlantısı 

ÖLÇÜM BİLGİLERİ

  • En Yüksek Ölçüm Miktarı 180 kg

  • Ölçü Birimleri kg, lbs

  • Kas Ölçümü Var

  • Kemik Ölçümü Var

  • Su Ölçümü Var

  • Yağ Ölçümü Var

TASARIM

  • Yüzey Malzemesi Cam

  • Renk Seçenekleri Siyah

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Ürün telefonunuzla bağlantı kurmasına rağmen kurulumu ve kullanımı açısından gerçekten çok kolay. Hiç bir karmaşık süreçle karşılaşmadım. Yine günlük kullanımda sadece telefon uygulamasını açıp, üstüne çıktığınızda otomatik olarak bağlanarak verilerinizi güncelliyor.

Birden fazla kişi için verileri saklayabiliyorsunuz. Ayrıca bu kişiler telefon uygulamasını açmadan da kullanmaya devam edebiliyor, ve bir sonraki telefon uygulamasını açtığınızda sakladığı verileri telefonunuza gönderiyor. Gerçekten başarılı.'

'Bu tartı harika. Düşünmeyin alın. Parasının hakkını fazlasıyla veriyor. Su içince, yemek yiyince, WC ye gidince değerleri değişiyor. Vücudunuza ait çok fazla değeri görebiliyorsunuz. Su içmeyi arttırdık eşimle. Eşimin iç organları çevresinde yağlanma varmış onu düzeltmeye çalışıyor. Vücudumun 3te 1'i yağmış. Acı gerçekleri yüzünüze sevimli sevimli söylüyor. Uygulaması Türkçe ve çok basit. Biz çok sevdik verdiğim parada hiç gözüm yok. Bayılacaksınız, ölçümlerin doğruluğu en güzel yanı.'

'Mobil uygulaması iyi çalışıyor. Tartı üzerindeki ekran yeterli büyüklükte ve sadece kilo değerini gösteriyor. Tüm diğer parametreler mobil uygulamadan takip ediliyor. Ölçümler konusunda hiç sorun yaşamadığımı söyleyebilirim, ayrıca spor salonundaki hassas tartı ile kıyasladığımda, ölçümler tutmakta. Diğer dijital tartılar ile kıyasladığımda bu ürün fiyatını tamamen hakediyor gözüküyor. Tavsiye ederim.'

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Daha fazla tartı için buraya bırakabilirsiniz.

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