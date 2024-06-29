A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı Alınır mı?

'Ürün telefonunuzla bağlantı kurmasına rağmen kurulumu ve kullanımı açısından gerçekten çok kolay. Hiç bir karmaşık süreçle karşılaşmadım. Yine günlük kullanımda sadece telefon uygulamasını açıp, üstüne çıktığınızda otomatik olarak bağlanarak verilerinizi güncelliyor.

Birden fazla kişi için verileri saklayabiliyorsunuz. Ayrıca bu kişiler telefon uygulamasını açmadan da kullanmaya devam edebiliyor, ve bir sonraki telefon uygulamasını açtığınızda sakladığı verileri telefonunuza gönderiyor. Gerçekten başarılı.'

'Bu tartı harika. Düşünmeyin alın. Parasının hakkını fazlasıyla veriyor. Su içince, yemek yiyince, WC ye gidince değerleri değişiyor. Vücudunuza ait çok fazla değeri görebiliyorsunuz. Su içmeyi arttırdık eşimle. Eşimin iç organları çevresinde yağlanma varmış onu düzeltmeye çalışıyor. Vücudumun 3te 1'i yağmış. Acı gerçekleri yüzünüze sevimli sevimli söylüyor. Uygulaması Türkçe ve çok basit. Biz çok sevdik verdiğim parada hiç gözüm yok. Bayılacaksınız, ölçümlerin doğruluğu en güzel yanı.'

'Mobil uygulaması iyi çalışıyor. Tartı üzerindeki ekran yeterli büyüklükte ve sadece kilo değerini gösteriyor. Tüm diğer parametreler mobil uygulamadan takip ediliyor. Ölçümler konusunda hiç sorun yaşamadığımı söyleyebilirim, ayrıca spor salonundaki hassas tartı ile kıyasladığımda, ölçümler tutmakta. Diğer dijital tartılar ile kıyasladığımda bu ürün fiyatını tamamen hakediyor gözüküyor. Tavsiye ederim.'