A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı Alınır mı?
Eufy Anker Eufy C1 Akıllı Baskül Tartı ile sağlığınızı yakından takip edin! Hassas ölçüm teknolojisi, 12 gelişmiş parametre, kullanıcı dostu EufyLife uygulaması ve şık tasarımıyla kilo ve sağlık kontrolünüzü kolaylaştıran tartının özelliklerini, kullanıcı yorumlarını içerikte bulabilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 28.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Hassas Ölçüm Teknolojisi ile Güvenilir Sonuçlar
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12 Gelişmiş Ölçüm Parametresi
Kullanıcı Dostu EufyLife Uygulaması
Şık ve Dayanıklı Tasarım
Çoklu Kullanıcı Desteği
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Teknik özellikleri ise şu şekilde:
Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻
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