9 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Mayıs Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision'un 9 Mayıs'taki yarı finalinde sahne 21 sene sonra yeniden Sertab Erener'in 'Everyway That I Can'iyle inledi! Tüyler diken diken oldu, kelimeler kifayetsiz kaldı...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın son sahnesinde olay çıktığı ve ünlü komedyenin seyircisine sinirlenip sahneyi terk ettiği söylenmişti. Cem Yılmaz'dan konuya dair ilk açıklama geldi!
Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Okan Üniversitesi'nde yapılan Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Saraçoğlu'nun ödülü alırken temastan rahatsız olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.
Boş Bulduğu Otobüsün Koltuğuna Oturan Derdo Köpek Viral Oldu
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Popstar yarışmasıyla akıllara kazınan Bayhan yeni bir rekora imza atarak Dünya Viral Listesi’nde uzun süre sonra zirveye yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.
Uzun yıllardır katılmadığımız Eurovision'da bu sene 2003 şampiyonu Sertab Erener sahne aldı. Bu sayede duygusal anlar yaşadığımız yarışmada O Ses Türkiye'ye katılmış bir yarışmacının olduğu ortaya çıktı!
Serenay Sarıkaya ve Kendall Jenner pişti oldu! Peki kim daha iyi taşıdı? Karar sizin!
Beklenen haber nihayet geldi... Justin Bieber ve Hailey Bieber bebek müjdesi verdi!
https://onedio.com/haber/tahminler-dogru-cikti-bir-donemin-ilk-aski-justin-bieber-ve-dunya-guzeli-hailey-bieber-bebek-mujdesi-verdi-1221557
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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, 'En işe yaramaz gizli yeteneğinizi gösterin' notuyla bir video paylaşarak kısa zamanda viral oldu. Birçok kullanıcı da yeteneklerini göstermeyi ihmal etmedi👇
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