8 Ay Önce Baba Olmuştu: Burak Çelik'ten 2. Bebek Müjdesi Geldi!

8 Ay Önce Baba Olmuştu: Burak Çelik’ten 2. Bebek Müjdesi Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 09:35

Ekranların karizmatik yüzlerinden Burak Çelik, bu kez projeleriyle değil özel hayatındaki güzel gelişmeyle gündemde! Başarılı oyuncunun bir kez daha baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Burak Çelik’i özellikle aksiyon ve dönem dizilerindeki güçlü performanslarıyla tanıyoruz.

Burak Çelik’i özellikle aksiyon ve dönem dizilerindeki güçlü performanslarıyla tanıyoruz.

Burak Çelik’i ilk olarak Best Model birinciliğiyle tanımış, ardından oyunculuk kariyerinde adım adım yükselişine şahit olmuştuk. Özellikle Kuruluş: OsmanSenden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, karizmasıyla da sık sık gündem oluyor.

Özel hayatında da yüzü gülen Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Ece Çelik ile 26 Aralık 2024’te Karadağ’da evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çelik, o gün “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Mutlu aile pozlarıyla sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan çiftten şimdi de ikinci bebek haberi geldi.

Ece Çelik, hamile olduğunu öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Bir kez daha” notunu düştü. Paylaşımda hamilelik emojisi de yer alırken, bu sürpriz haber kısa sürede gündem oldu.

Üstelik paylaşımlarda Burak Çelik’in bu haberi öğrendiği anlara da yer verildi. Oyuncunun sakin ama bir o kadar mutlu hali dikkat çekerken, çiftin ikinci kez anne-baba olacak olması hayranlarını da sevindirdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
