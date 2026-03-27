8 Ay Önce Baba Olmuştu: Burak Çelik’ten 2. Bebek Müjdesi Geldi!

Burak Çelik’i ilk olarak Best Model birinciliğiyle tanımış, ardından oyunculuk kariyerinde adım adım yükselişine şahit olmuştuk. Özellikle Kuruluş: Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, karizmasıyla da sık sık gündem oluyor.

Özel hayatında da yüzü gülen Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Ece Çelik ile 26 Aralık 2024’te Karadağ’da evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çelik, o gün “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.