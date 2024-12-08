8 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, cenaze namazı için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gitmişti. Son görevini yapmak isteyen ünlü sanatçı kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar yüzünden zor anlar yaşadı. Kırmızıgül'e yapılan saygısızlığı gören duyarlı vatandaşlar selfie çılgınlarını uzaklaştırmak istedi. Ortaya çıkan görüntülerse bir kez da insanlık sorgulattı.
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2. 2021 yılında Hacı Sabancı'yla bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" diyen Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu. Arzu Sabancı'nın biricik gelini ilk dönemlerde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyordu. Sosyetik güzelin şimdiyse çok daha farklı haberlerle öne çıkıyor. Nazlı Sabancı'nın gündeme oturmasının nedeni eşi Hacı Sabancı'yla gittiği Marakeş tatilinden yaptığı paylaşım. Nazlı gelinin ne dediğini anlayamayanlar ve ses tonuna takanlar yüzünden yine dikkatleri üzerine çekti.
3. Suriye'de 13 yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşın ardından bugün önemli bir olay yaşandı. Suriye’deki silahlı muhalifler başkent Şam’ı ele geçirdikten sonra Beşar Esad rejiminin çöktüğünü duyurdu. Ülkemizdeki Suriyeliler aldıkları haber sonrası sokaklara dökülüp kutlamalara başladı. Kendi ülkelerine döneceklerini söyleyen gençlerin videoları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'in X (Twitter) paylaşımları dikkat çekti.
4. Melisa Döngel açıklamalarıyla sıkça magazin manşetlerine damgasını vuruyor biliyorsunuz ki. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla kombinlerini de konuşturan ünlü güzelin bu sefer gündem olmasındaki neden Döngel'in 'Holding' dizisindeki İngilizce performansı oldu. Kimileri ünlü oyuncunun aksanını çok beğenirken kimileri de fena topa tuttu.
5. Karizması, sahne şovları ve danslarıyla bizleri bambaşka dünyalara götüren Edis'i illaki tanıyorsunuzdur. Son yıllarda konserlerine hiç ara vermeden devam eden şarkıcı gerek yurt içi gerekse de yurt dışında konserler vermeye devam ediyor. Edis, geçtiğimiz akşam Rotterdam'da sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserine dinleyiciler akın etti. Konserde keyifli anlar yaşanırken Edis, Simge ve Köfn'ün beraber seslendirdiği ve söz yazarlığını ise kendisinin yaptığı 'Yakışıklı' şarkısının hikayesini sevenleriyle paylaştı.
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6. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, hem aşklarıyla hem de ayrı ayrı oyunculuklarıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz. Geçtiğimiz gece ünlü isimlerden oluşan oldukça kalabalık bir grupla gecelere akan çiftimiz, Çağla Şıkel'in eski aşkı Nail Gönenli'yle İdil Yazar'ın yeni aşkının da belgelenmesine vesile olmuştu. Grubun mekandan çıkarken çekilen görüntüleri geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada hızla yayıldı. Arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi siper etmek için kendini öne atan Özge Özpirinçci'yi görmezden gelen muhabirler gözden kaçmadı!
7. Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkilerine başladıkları aylardan bu yana olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kaldı. Buna rağmen çift birlikle mutlu olduklarını gerek sosyal medya pozlarıyla gerekse yüzlerinden hiç eksik olamayan gülümsemeyle her koşulda belli etti. Geçtiğimiz günlerde yalnız bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'nın gerginliği ve ve mutsuz halleri dikkat çekmişti. Patronlar Dünyası'nın özel haberinde ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.
8. Alparslan'daki rolü dışında çok uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Fahriye Evcen, son zamanlarda sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor. Burak Özçivit'le şahane bir evlilik sürdüren ve oğulları Karan ve Kerem'i büyüten Evcen, en son evinin dekorasyonuyla sosyal medya radarına düşmüş, goygoyculardan da nasibini bir güzel almıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde Boğaziçi Üniversitesi mezunu Fahriye Evcen'in yıllığı ifşa oldu! Evcen'e yazan tek bir kişinin bile olmaması dillere yeniden düşmesiyle sonuçlandı...
9. Bu sene 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Demet Evgar, geceye ödül konuşmasıyla damga vurdu. Her zaman kadınları savunan ve elinden geleni ardına koymayan Evgar, ödül konuşmasında da hemcinslerini ve ülkemizde yaşananları unutmadı. Buyurun, güzel ve kıymetli oyuncumuz ne demiş ve sözleriyle Türk kadınını nasıl gururlandırmış beraber görelim!
10. Yeşilçam'ın 80'li yıllarına çektiği filmlerle damgasını vuran Banu Alkan, güzelliği ile ön planda olan değerli oyuncularımızdan. Yıllar geçse de 'Afrodit' sıfatını elinden bırakmaya hiç de niyeti olmayan Alkan, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden Jenner ve Kardashian ailelerine yaptığı göndermelerle gündeme gelmişti. Banu Alkan, bugün 50.'si gerçekleşen Pantene Altık Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Alkan, kırmızı halıda yürürken epey zorlandı ve ayakkabılarını çıkararak yürümeyi tercih etti. O anlar gündem oldu.
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11. Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde birçok detay geceye damga vurdu. Her sene yoğun ilgi ve heyecanla izlenen ödül gecesinde bu seneyi de piştisiz pas geçmedik! Oyuncu Özge Borak, kırmızı halıya röportaj vermek üzere geldiğinde sunucunun da birebir benzeyen bir elbise giydiğini görünce küçük çaplı bir şok geçirdi. Aynı gece için aynı tasarımcıya elbise diktirdiklerini fark eden ikilinin arasında tuhaf bir gerilim yaşandı. Yükselen gerilimi gören sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı!
12. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı! 49 senelik tarihinde görülmemiş olay bugün yaşandı ve "En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi" ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında büyük bir sürpriz yaptı. Önce uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Betül Çakmak'ı yanına davet etti. Sonra da tüm Türkiye'nin önünde, canlı yayında evlilik teklifi etti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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