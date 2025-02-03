6 Şubat Okullar Tatil mi? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?
6 Şubat Okullar Tatil mi? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Tam 11 ilimizin etkilendiği depremde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce kişi evlerinden oldu, deprem bölgesinde hayat resmen durdu. 6 Şubat'ın yıl dönümü yaklaşırken anma törenleri de planlanmaya başlandı.
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6 Şubat, Kahramanmaraş depreminin 2. yıl dönümü.
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Peki 6 Şubat'ta Okullar Tatil mi?
6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklama;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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