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6 Şubat Okullar Tatil mi? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

6 Şubat Okullar Tatil mi? 6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 19:22

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Tam 11 ilimizin etkilendiği depremde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Binlerce kişi evlerinden oldu, deprem bölgesinde hayat resmen durdu. 6 Şubat'ın yıl dönümü yaklaşırken anma törenleri de planlanmaya başlandı.

Peki 6 Şubat'ta okullar tatil mi, okul var mı?

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6 Şubat, Kahramanmaraş depreminin 2. yıl dönümü.

6 Şubat, Kahramanmaraş depreminin 2. yıl dönümü.

Kahramanmaraş merkezli deprem, toplamda 11 ilimizi etkilemiş ve binlerce insanımız hayatını kaybetmişti. Art arda yaşanan iki büyük deprem, yüzlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Acı dolu günün ardından iki sene geçti, acımız ise hala taze.

2025 yılında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için etkinlikler düzenlenecek.

Peki 6 Şubat'ta Okullar Tatil mi?

Peki 6 Şubat'ta Okullar Tatil mi?

2024 yılında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki okullar tatil edilmişti. 

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçtiğimiz yıl okullarda tatil kararı almıştı. 

Bu sene 6 Şubat'ta ise bir ilimizde okullar tatil edildi. Diğer illerden henüz bir açıklama gelmedi.

6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

6 Şubat'ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

6 Şubat'ta Adıyaman ilimizde okullar tatil edildi. Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlenecek. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verilecek.

Diğer illerden tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz bulunmuyor.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklama;

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklama;
twitter.com

'6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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