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53 Yaşındaki Göksel'in Gençlik Fotoğrafını Görünce "Yıllar Ona Hiç İşlememiş" Diyeceksiniz!

53 Yaşındaki Göksel'in Gençlik Fotoğrafını Görünce "Yıllar Ona Hiç İşlememiş" Diyeceksiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2025 - 13:47

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, yıllar geçtikçe gençlik yıllarındaki enerjisini kaybetmeden müzik kariyerine devam ediyor. Müzik sektörünün unutulmaz isimlerinden olan şarkıcı son olarak, yıllara meydan okuyan görünümüyle görenlere adeta şok geçirtti! 

53 yaşındaki şarkıcının 26 yaşındaki halini paylaştığı pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Son zamanlarda hem yeni saçları hem de zayıflamış haliyle dikkat çeken sanatçı, yılların kendisine hiç işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Türk pop müziğinin en güçlü ve sevilen seslerinden biri olan Göksel, yıllardır müzikseverlere unutulmaz şarkılar sunuyor.

Türk pop müziğinin en güçlü ve sevilen seslerinden biri olan Göksel, yıllardır müzikseverlere unutulmaz şarkılar sunuyor.

90'lı yılların sonlarından itibaren adını duyurmaya başlayan ve her dönem tarzını yenileyerek dinleyicileriyle bağını güçlendiren Göksel, güçlü vokali ve özgün müziğiyle popülerliğini koruyor. 'Denize Bıraksam', 'Depresyondayım' ve 'Bi Seni Konuşurum' gibi şarkıların mimarı ünlü şarkıcı Göksel, magazinsel olaylardan ziyade şarkılarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, alışılmış imajını bir kenara bırakıp büyük bir değişime imza atmıştı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, alışılmış imajını bir kenara bırakıp büyük bir değişime imza atmıştı.

Uzun yıllardır kısa saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, bu kez saçlarını uzatarak bambaşka bir görünüme bürünmüştü. Üstelik sadece saçlarında değil, fiziksel olarak da dikkat çeken bir değişim yaşamıştı!

 Göksel, son dönemde 8 kilo vererek hem sağlıklı hem de fit bir görüntü elde etti. Bu şaşırtıcı değişim, hayranlarını adeta büyülemiş, Göksel’in son halini görenler, onu tanımakta zorlanmıştı!

Her albümüyle müzik dünyasında ses getiren ve her şarkısıyla dinleyicilerine farklı bir duygu yaşatan Göksel, yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Her albümüyle müzik dünyasında ses getiren ve her şarkısıyla dinleyicilerine farklı bir duygu yaşatan Göksel, yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzik kariyerinde elde ettiği başarılarla da kendini kanıtlamış isimlerden biri olan Göksel son olarak imaj değişikliğiyle herkeselere ufak çaplı bir şok geçirtmişti.

53 yaşında olmasına rağmen gençlik yıllarındaki enerjisini ve güzelliğini koruyan Göksel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla gündeme oturdu!

53 yaşında olmasına rağmen gençlik yıllarındaki enerjisini ve güzelliğini koruyan Göksel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla gündeme oturdu!

Geçen yılların kendisine gram işlemediğini bir kez daha gözler önüne seren ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak genç kalmayı başaran şarkıcı, 'Yıllar ona hiç işlememiş!' yorumlarını da beraberinde getirdi. 

Müzik dünyasındaki duruşuyla olduğu kadar, dış görünüşüyle de hayranlarını etkilemeye devam eden Göksel doğallığının yanı sıra güzelliğini de koruyan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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