53 Yaşındaki Göksel'in Gençlik Fotoğrafını Görünce "Yıllar Ona Hiç İşlememiş" Diyeceksiniz!

Uzun yıllardır kısa saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, bu kez saçlarını uzatarak bambaşka bir görünüme bürünmüştü. Üstelik sadece saçlarında değil, fiziksel olarak da dikkat çeken bir değişim yaşamıştı!

Göksel, son dönemde 8 kilo vererek hem sağlıklı hem de fit bir görüntü elde etti. Bu şaşırtıcı değişim, hayranlarını adeta büyülemiş, Göksel’in son halini görenler, onu tanımakta zorlanmıştı!