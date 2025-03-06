53 Yaşındaki Göksel'in Gençlik Fotoğrafını Görünce "Yıllar Ona Hiç İşlememiş" Diyeceksiniz!
53 Yaşındaki Göksel'in Gençlik Fotoğrafını Görünce "Yıllar Ona Hiç İşlememiş" Diyeceksiniz!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, yıllar geçtikçe gençlik yıllarındaki enerjisini kaybetmeden müzik kariyerine devam ediyor. Müzik sektörünün unutulmaz isimlerinden olan şarkıcı son olarak, yıllara meydan okuyan görünümüyle görenlere adeta şok geçirtti!
53 yaşındaki şarkıcının 26 yaşındaki halini paylaştığı pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Son zamanlarda hem yeni saçları hem de zayıflamış haliyle dikkat çeken sanatçı, yılların kendisine hiç işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Türk pop müziğinin en güçlü ve sevilen seslerinden biri olan Göksel, yıllardır müzikseverlere unutulmaz şarkılar sunuyor.
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, alışılmış imajını bir kenara bırakıp büyük bir değişime imza atmıştı.
Her albümüyle müzik dünyasında ses getiren ve her şarkısıyla dinleyicilerine farklı bir duygu yaşatan Göksel, yıllara meydan okuyan görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
53 yaşında olmasına rağmen gençlik yıllarındaki enerjisini ve güzelliğini koruyan Göksel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla gündeme oturdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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