5 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Haziran Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. İmamoğlu, başkanlık seçiminde 515 oy alırken, rakibi AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlık ve Borsa İstanbul'daki yatırımlara getirmeyi planladığı vergi oranı tartışma yarattı. Habertürk'te Rahim Ak'ın ulaştığı oranlar sonrasında düzeltilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg'e açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’i kabul etti. Erdoğan ile Akşener’in görüşmesinden ilk fotoğraflar da yayınlandı.
Ankara’da bulunan bir özel eğitim kurumunda eğitim gören 17 yaşındaki down sendromlu Berat Ü., okuldaki öğretmeni 28 yaşındaki Mücahit Mert Hepgümüş tarafından feci şekilde darbedildi. Öğretmen tutuklanırken, aile aynı zaman o gün okulda nöbetçi öğretmen olan Hepgümüş’ün eşi Z.H hakkında da suç duyurusunda bulundu.
Emrullah Erdinç, Söylemezsem Olmaz programına geri dönen Bircan Bali'nin, "Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır evinde" iddialarına sert çıkıştı.
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Adana’da bugün termometreler 42 dereceyi gösterdi. Bir lisenin sınıfında bulunan klimanın motoru ise sıcaklığa dayanamayarak patladı. Şans eseri olayda hiçbir öğrenci yaralanmadı.
Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programına tepki gösterdi. Zeyrek, kamuda tasarrufun gariban devlet memurlarına uygulandığı, yüksek memurlara ise uğramadığını iddia etti.
İstanbul’da bir otelin çatı katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beyaz TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Bircan Bali, Dilan Polat’ın uzun zamandır cezaevinde kalmadığını ve dışarıda çocuklarıyla görüştüğünü iddia etmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaları yalanladı ve iddanın sahibi Bircan Bali hakkında soruşturma başlattı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurusuna göre, Meksika’da bir kişi daha önce insanlarda görüşmememiş kuş gribine yakalanarak hayatını kaybetti. Örgüt, 59 yaşındaki hastanın ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi semptomlar gösterdiğini de açıkladı.
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