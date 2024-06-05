Ekrem İmamoğlu TBB Başkanı Seçildi: Rakibine Büyük Fark
Ekrem İmamoğlu TBB Başkanı Seçildi: Rakibine Büyük Fark
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. İmamoğlu, başkanlık seçiminde 515 oy alırken, rakibi AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
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En yaşlı üye sıfatıyla seçimde Divan Başkanı olan Ahmet Türk, açılış konuşmasında Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyumu eleştirdi.
DEM Partili Ahmet Türk’ün açıklaması sonrasında salonda kısa süreli tartışma yaşandı ve Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü.
Ekrem İmamoğlu seçim önce kurulda konuşma yapmadı, rakibi Ahmet Metin Genç ise salonda bulunan seslendi.
Yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimde 515 oy alırken rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 250 oyda kaldı.
Başkan vekili ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.
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Kıskananlar çatlasın,kıskananlar çatlasın,oy ninnnayı ninnaaaayı kimler aldı babayı....
Buradan çıkarılması gereken sonuçlardan biri; 20 yılı aşkın iktidar olmanın vardiği güç sarhoşluğuyla dilediklerini yapan Akp belediyeleri halkın güvenini ci... Devamını Gör
hiç kusura bakmayın lütfen Ekrem başkan sever adamı Ekrem başkan sever adamı... tebrikler başkanım nerede o edenlerin başkanı aloo Tevfik fik fik fikk (yankı... Devamını Gör