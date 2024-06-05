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Deniz Zeyrek’ten Mehmet Şimşek’e Tepki: “O Kimin Boğazına Yapışmış!”

Deniz Zeyrek’ten Mehmet Şimşek’e Tepki: “O Kimin Boğazına Yapışmış!”

Mehmet Şimşek Deniz Zeyrek
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 21:29

Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programına tepki gösterdi. Zeyrek, kamuda tasarrufun gariban devlet memurlarına uygulandığı, yüksek memurlara ise uğramadığını iddia etti.

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Enflasyonu düşürmek için tüm kemerleri sıkan yeni ekonomi programına bir tepki de gazeteci Deniz Zeyrek’ten geldi.

Enflasyonu düşürmek için tüm kemerleri sıkan yeni ekonomi programına bir tepki de gazeteci Deniz Zeyrek’ten geldi.

Zeyrek, Sözcü TV’de katıldığı programda, yeni ekonomi programında Mehmet Şimşek’in “Gariban devlet memurunun servisine göz dikmiş. Öğretmenin okulda çay demlediği kettlea göz dikmiş! Pazardaki oyuncakçı gazinin IBAN'ına göz dikmiş.” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Sözcü TV’de katıldığı programda, yeni ekonomi programında Mehmet Şimşek’in “Gariban devlet memurunun servisine göz dikmiş. Öğretmenin okulda çay demlediği kettlea göz dikmiş! Pazardaki oyuncakçı gazinin IBAN'ına göz dikmiş.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zeyrek, Mehmet Şimşek’in uyguladığı yeni ekonomi planını “yoksulun boğazına yapışmış” diyerek yorumladı.

Gazeteci Zeyrek, Mehmet Şimşek’in uyguladığı yeni ekonomi planını “yoksulun boğazına yapışmış” diyerek yorumladı.

Gazeteci Deniz Zeyrek’in Sözcü TV’deki açıklamaları 👇

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