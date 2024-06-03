Mehmet Şimşek'ten Kiralardaki Yüzde 25 Artış Sınırına İlişkin Açıklama: "Çalışmamız Yok"
Mehmet Şimşek'ten Kiralardaki Yüzde 25 Artış Sınırına İlişkin Açıklama: "Çalışmamız Yok"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 artış sınırı düzenlemesiyle ilgili konuştu.
Mehmet Şimşek, 'Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak zaten ortadan kalkıyor; şu anda bir düzenleme yapma çalışmamız yok.' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de 15 Haziran 2022'den beri devrede olan kirada yüzde 25 zam sınırı uygulamasında sona yaklaşılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Şimşek, kirada yüzde 25 zam sınırını uzatmak için çalışma olmadığını açıkladı.
Mehmet Şimşek, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.
Söz konusu uygulama nedeniyle son dönemde tahliye davaları patlarken, ev sahibi ile kiracılar arasında da silahlı çatışmaya varan pek çok ölümlü kavga yaşanmıştı.
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