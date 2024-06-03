Mehmet Şimşek'ten Kiralardaki Yüzde 25 Artış Sınırına İlişkin Açıklama: "Çalışmamız Yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 artış sınırı düzenlemesiyle ilgili konuştu.

Mehmet Şimşek, 'Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak zaten ortadan kalkıyor; şu anda bir düzenleme yapma çalışmamız yok.' ifadelerini kullandı.