Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İnsana Bulaşan Kuş Gribinden Ölüm Meydana Geldi

Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurusuna göre, Meksika’da bir kişi daha önce insanlarda görüşmememiş kuş gribine yakalanarak hayatını kaybetti. Örgüt, 59 yaşındaki hastanın ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi semptomlar gösterdiğini de açıkladı.