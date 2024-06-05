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Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İnsana Bulaşan Kuş Gribinden Ölüm Meydana Geldi

Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İnsana Bulaşan Kuş Gribinden Ölüm Meydana Geldi

Meksika kuş gribi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 23:52

Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurusuna göre, Meksika’da bir kişi daha önce insanlarda görüşmememiş kuş gribine yakalanarak hayatını kaybetti. Örgüt, 59 yaşındaki hastanın ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi semptomlar gösterdiğini de açıkladı.

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Koronavirüs pandemisinin yaşattıkları hala akıllardayken, dünya yaşanacak bir pandemi korkusunu atlatmış değildi.

Koronavirüs pandemisinin yaşattıkları hala akıllardayken, dünya yaşanacak bir pandemi korkusunu atlatmış değildi.

Meksika’da gelen haber ise pandemi korkusunu üst seviyeye çekecek cinsten.

Meksika’da gelen haber ise pandemi korkusunu üst seviyeye çekecek cinsten.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, Meksika’da 59 yaşındaki bir kişi, H5N2 (kuş gribi) virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, Meksika’da 59 yaşındaki bir kişi, H5N2 (kuş gribi) virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika’da tespit edilen ölüm, kuş gribinin laboratuvar ortamında ilk kez tespit edilen ölüm vakası olarak tarihe geçti.

Meksika’da tespit edilen ölüm, kuş gribinin laboratuvar ortamında ilk kez tespit edilen ölüm vakası olarak tarihe geçti.

Ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi belirtilerin görüldüğü hastanın, grip belirtileri göstermeden önce 3 hafta boyunca yatalak olarak tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

Ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi belirtilerin görüldüğü hastanın, grip belirtileri göstermeden önce 3 hafta boyunca yatalak olarak tedavi gördüğü de ortaya çıktı.
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Örgütün açıklamasında, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlara maruz kalma geçmişinin olmadığı da yer aldı.

Örgütün açıklamasında, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlara maruz kalma geçmişinin olmadığı da yer aldı.

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