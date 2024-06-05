Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İnsana Bulaşan Kuş Gribinden Ölüm Meydana Geldi
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İnsana Bulaşan Kuş Gribinden Ölüm Meydana Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Koronavirüs pandemisinin yaşattıkları hala akıllardayken, dünya yaşanacak bir pandemi korkusunu atlatmış değildi.
Meksika’da gelen haber ise pandemi korkusunu üst seviyeye çekecek cinsten.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, Meksika’da 59 yaşındaki bir kişi, H5N2 (kuş gribi) virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.
Meksika’da tespit edilen ölüm, kuş gribinin laboratuvar ortamında ilk kez tespit edilen ölüm vakası olarak tarihe geçti.
Ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi belirtilerin görüldüğü hastanın, grip belirtileri göstermeden önce 3 hafta boyunca yatalak olarak tedavi gördüğü de ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Örgütün açıklamasında, hayatını kaybeden hastanın kümes hayvanları veya diğer hayvanlara maruz kalma geçmişinin olmadığı da yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın