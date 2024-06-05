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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’i Kabul Etti: Görüşmeden İlk Kareler Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’i Kabul Etti: Görüşmeden İlk Kareler Yayınlandı

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’i kabul etti. Erdoğan ile Akşener’in görüşmesinden ilk fotoğraflar da yayınlandı.

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Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener görevinden istifa etmişti.

Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener görevinden istifa etmişti.

Sonrasında sessizliğe bürünen Akşener, yeni saçlarıyla ilk kez Tansu Çiller’in vefat eden eşi Özer Çiller’in cenazesinde görüntülenmişti.

Sonrasında sessizliğe bürünen Akşener, yeni saçlarıyla ilk kez Tansu Çiller’in vefat eden eşi Özer Çiller’in cenazesinde görüntülenmişti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i Beştepe’de kabul etti.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i Beştepe’de kabul etti.

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maestro__maestro

Gidermiş gibi yapıp imaj değiştirip tekrar geliyor ☺️ dinazorlar devri artık bitsin lütfen

Darkest Darko

"Ben buna zamanında neler demiştim" "Ulan asıl ben sana dediğimi bırakmamıştım" "Nasıl yüzyüze bakacağız?" "Yüz yüze bakmayı bırak elini nasıl sıkacağız?" ak... Devamını Gör

Esat Bora

Siyaset böyle birşey. Kürsüde birbirine girenler ara verilince meclis kafeteryasında aynı masada oturup birlikte keyif yapıyorlar

ömer

Görev başarılı asker üsse geri dönebilirsin…