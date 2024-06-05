Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’i Kabul Etti: Görüşmeden İlk Kareler Yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’i Kabul Etti: Görüşmeden İlk Kareler Yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’i kabul etti. Erdoğan ile Akşener’in görüşmesinden ilk fotoğraflar da yayınlandı.
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Yerel seçimlerde hezimet yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener görevinden istifa etmişti.
Sonrasında sessizliğe bürünen Akşener, yeni saçlarıyla ilk kez Tansu Çiller’in vefat eden eşi Özer Çiller’in cenazesinde görüntülenmişti.
Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i Beştepe’de kabul etti.
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